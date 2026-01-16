Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Ελληνικό «σόου» στη Σαουδική Αραβία: Μασούρας και Φορτούνης με τρία γκολ οδήγησαν την Αλ Καλίτζ στον θρίαμβο, δείτε βίντεο
Η ομάδα του Γιώργου Δώνη διέλυσε με 4-1 την Αλ Ακντούντ – Δύο γκολ ο Μασούρας, ένα ο Φορτούνης, βασικός ο Κουρμπέλης στην ελληνική «παροικία» που εντυπωσιάζει
Σε υπόθεση της ελληνικής «παροικίας» μετατράπηκε η αναμέτρηση της Αλ Καλίτζ με την Αλ Ακντούντ για τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας. Η ομάδα του Γιώργου Δώνη επικράτησε με το επιβλητικό 4-1, έχοντας ως απόλυτους πρωταγωνιστές τους Γιώργο Μασούρα και Κώστα Φορτούνη, οι οποίοι «σφράγισαν» με τα γκολ τους τη μεγάλη νίκη.
Στο 50ο λεπτό, ο Γιώργος Μασούρας με ένα δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή «έγραψε» το 2-0, δίνοντας ισχυρό προβάδισμα στην ομάδα του.
Στο 77', ο Κώστας Φορτούνης εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Ρεμπότσο και με ψύχραιμο τελείωμα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Αυτό ήταν το 7ο φετινό γκολ για τον πρώην αρχηγό του Ολυμπιακού.
Μόλις τρία λεπτά αργότερα (80'), ο Μασούρας χτύπησε ξανά, διαμορφώνοντας το 4-0 και φτάνοντας τα 8 γκολ σε 17 συμμετοχές (έχοντας παράλληλα και 3 ασίστ), επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.
Στη βασική ενδεκάδα αγωνίστηκε και ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος είχε καθοριστικό ρόλο στη μεσαία γραμμή, βοηθώντας στην ισορροπία του συνόλου. Με αυτό το τρίποντο, η Αλ Καλίτζ σκαρφάλωσε στην 7η θέση της βαθμολογίας με 24 βαθμούς.
بناء مثالي من الخلف 🔄— دوري روشن السعودي (@SPL) January 16, 2026
8️⃣ لمسات، والهدف باسم ماسوراس 🇬🇷#دوري_روشن_السعودي | #للجماهير pic.twitter.com/R4YRzhAbWq
تمركز، مراوغة وإنهاء ⚽️— دوري روشن السعودي (@SPL) January 16, 2026
فورتونيس يواصل التألق ✨#دوري_روشن_السعودي | #للجماهير pic.twitter.com/XXdf0U6UEI
ليلة ماسوراس 🌟#دوري_روشن_السعودي | #للجماهير pic.twitter.com/9LSPngx1Cu— دوري روشن السعودي (@SPL) January 16, 2026
