Ελληνικό «σόου» στη Σαουδική Αραβία: Μασούρας και Φορτούνης με τρία γκολ οδήγησαν την Αλ Καλίτζ στον θρίαμβο, δείτε βίντεο
Αλ Καλίτζ Γιώργος Μασούρας Κώστας Φορτούνης

Η ομάδα του Γιώργου Δώνη διέλυσε με 4-1 την Αλ Ακντούντ – Δύο γκολ ο Μασούρας, ένα ο Φορτούνης, βασικός ο Κουρμπέλης στην ελληνική «παροικία» που εντυπωσιάζει

Σε υπόθεση της ελληνικής «παροικίας» μετατράπηκε η αναμέτρηση της Αλ Καλίτζ με την Αλ Ακντούντ για τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας. Η ομάδα του Γιώργου Δώνη επικράτησε με το επιβλητικό 4-1, έχοντας ως απόλυτους πρωταγωνιστές τους Γιώργο Μασούρα και Κώστα Φορτούνη, οι οποίοι «σφράγισαν» με τα γκολ τους τη μεγάλη νίκη.

Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο μέρος, η Αλ Καλίτζ πάτησε γκάζι στην επανάληψη, με τους Έλληνες διεθνείς να παίρνουν το «όπλο» τους:

Στο 50ο λεπτό, ο Γιώργος Μασούρας με ένα δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή «έγραψε» το 2-0, δίνοντας ισχυρό προβάδισμα στην ομάδα του.

Στο 77', ο Κώστας Φορτούνης εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Ρεμπότσο και με ψύχραιμο τελείωμα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Αυτό ήταν το 7ο φετινό γκολ για τον πρώην αρχηγό του Ολυμπιακού.


Μόλις τρία λεπτά αργότερα (80'), ο Μασούρας χτύπησε ξανά, διαμορφώνοντας το 4-0 και φτάνοντας τα 8 γκολ σε 17 συμμετοχές (έχοντας παράλληλα και 3 ασίστ), επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Στη βασική ενδεκάδα αγωνίστηκε και ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος είχε καθοριστικό ρόλο στη μεσαία γραμμή, βοηθώντας στην ισορροπία του συνόλου. Με αυτό το τρίποντο, η Αλ Καλίτζ σκαρφάλωσε στην 7η θέση της βαθμολογίας με 24 βαθμούς.

