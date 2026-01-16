Τα... απόνερα της ήττας στο Μόναχο: Από το αεροδρόμιο απευθείας στο γήπεδο οι παίκτες του Παναθηναϊκού
SPORTS
Παναθηναϊκός Μπάγερν Μονάχου Euroleague Εργκίν Αταμάν

Τα... απόνερα της ήττας στο Μόναχο: Από το αεροδρόμιο απευθείας στο γήπεδο οι παίκτες του Παναθηναϊκού

Από το «Ελ. Βενιζέλος» απευθείας στο γήπεδο για ανάλυση και προπόνηση οι παίκτες του Αταμάν

Τα... απόνερα της ήττας στο Μόναχο: Από το αεροδρόμιο απευθείας στο γήπεδο οι παίκτες του Παναθηναϊκού
6 ΣΧΟΛΙΑ
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν... κάθισαν ούτε λεπτό αμέσως μετά την επιστροφή της ομάδας από το Μόναχο όπου γνώρισαν την 9η ήττα τους στην φετινή Euroleague.

Η αποστολή της ομάδας επέστρεψε από την πόλη της Βαυαρίας το μεσημέρι της Παρασκευής και αμέσως βρέθηκε στο Telekom Center Athens!

Ο Εργκίν Άταμαν ανέλυσε για περισσότερο από μία ώρα σε βίντεο τα λάθη που έκαναν με αποτέλεσμα να ηττηθούν από την Μπάγερν ενώ στη συνέχεια ακολούθησε προπόνηση.

Να σημειωθεί ότι οι Κεντρικ Ναν, Ντίνος Μήτογλου και Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν ακολούθησαν το κανονικό πρόγραμμα.

Ακολουθεί την Κυριακή (18/1) το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη όπου ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν θα είναι κάποιος διαθέσιμος.
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης