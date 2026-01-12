Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Απίστευτο περιστατικό στην Αγγλία: Παίκτρια της Γουέστ Χαμ δεν έκανε ντεμπούτο για ένα... σκουλαρίκι
Η Εστέλ Κασκαρίνο είχε καλύψει με ταινία το σκουλαρίκι αλλά ο κανονισμός της FA δεν επιτρέπει ο παίκτης να φορά κανένα κόσμημα, ούτε καν καλυμμένο
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Γουέστ Χαμ με την Τσέλσι για το πρωτάθλημα γυναικών της Αγγλίας, με πρωταγωνίστρια τη νέα μεταγραφή των «Σφυριών», Εστέλ Κασκαρίνο, και τα... σκουλαρίκια της.
Η Γαλλίδα διεθνής, που αποκτήθηκε ως δανεική μόλις τρεις ημέρες πριν τον συγκεκριμένο αγώνα, είδε το ντεμπούτο της να αναβάλλεται για έναν πολύ περίεργο λόγο. Ενώ ήταν έτοιμη να περάσει στον αγωνιστικό χώρο με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, οι διαιτητές της ξεκαθάρισαν πως δεν μπορούσε να αγωνιστεί αν δεν αφαιρούσε το σκουλαρίκι της.
Παρότι το αυτί της ήταν καλυμμένο με ταινία, σύμφωνα με τους κανονισμούς της FA δεν επιτρέπεται ο εκάστοτε παίκτης να φορά κανένα κόσμημα, ούτε καν καλυμμένο.
Η ίδια εξήγησε ότι έχει εσωτερικό piercing που δεν αφαιρείται εύκολα και απαιτείται ιατρική επέμβαση για να βγει με αποτέλεσμα το παιχνίδι να καθυστερήσει και τελικά η παίκτρια να επιστρέψει εμφανώς απογοητευμένη στον πάγκο.
Η Γουέστ Χαμ ξεκίνησε προσωρινά στο δεύτερο μέρος με δέκα παίκτριες, μέχρι να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο η Ινές Μπελουμού που ήταν να αντικατασταθεί.
Η νέα προπονήτρια της ομάδας, Ρίτα Γκουαρίνο, δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της μετά το ματς, τονίζοντας πως η παίκτριά της είχε αγωνιστεί στο παρελθόν ακόμη και στο Champions League φορώντας ταινία στο αυτί, χαρακτηρίζοντας την εφαρμογή του κανονισμού υπερβολική στη συγκεκριμένη περίπτωση.
