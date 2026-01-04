Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Ολυμπιακός: Αιμάτωμα στο γόνατο ο Μιλουτίνοφ, ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη αλλά δεν παίζει με τον Άρη
Ένα πρόβλημα στο αριστερό γόνατο άφησε εκτός αγώνα τον Σέρβο σέντερ
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό αλλά «κληρονόμησε» και πρόβλημα στο γόνατο.
Ο Σέρβος σέντερ φέρει υπερεπιγονατιδικό αιμάτωμα ΑΡ γόνατος (στο αριστερό), από άμεση πλήξη και δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση με τον Άρη.
Βέβαια ταξίδεψε μαζί με την ομάδα στη Θεσσαλονίκη αφού ο προγραμματισμός είναι ο Ολυμπιακός να ταξιδέψει απευθείας για την Πόλη για το παιχνίδι της Τρίτης με την Φενέρ.
