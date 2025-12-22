Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Η πτώση του Βινίσιους: Από την αποθέωση στα σφυρίγματα του Μπερναμπέου
Η πτώση του Βινίσιους: Από την αποθέωση στα σφυρίγματα του Μπερναμπέου
Από υποψήφιος για τη Χρυσή Μπάλα, στο στόχαστρο: Το εφιαλτικό 2025 του Βραζιλιάνου και το αβέβαιο μέλλον στη Μαδρίτη
Πριν από μόλις έναν χρόνο, ο Βινίσιους Τζούνιορ ήταν το απόλυτο σύμβολο χαράς και αποτελεσματικότητας για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Σήμερα, τα εκρηκτικά του σπριντ έχουν αντικατασταθεί από εκκωφαντική σιωπή και οι ιαχές θριάμβου από σφυρίγματα αποδοκιμασίας. Το 2025 εξελίσσεται στην πιο σκοτεινή χρονιά της καριέρας του στην Ισπανία, γεμάτη αμφισβήτηση και ερωτηματικά.
Η γλώσσα των αριθμών: Μια ελεύθερη πτώση
Η στατιστική απεικόνιση της χρονιάς του είναι αμείλικτη. Σε 61 αγώνες, ο Βραζιλιάνος έχει σημειώσει μόλις 13 γκολ, μια επίδοση που απέχει παρασάγγας από τα 32 τέρματα του 2024. Από τα τελευταία του γκολ εναντίον της Βιγιαρεάλ στις 4 Οκτωβρίου, μετρά ήδη 14 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς γκολ. Ο Ιανουάριος ήταν ο καλύτερος μήνας του με τρία γκολ (δύο εναντίον της Σάλτσμπουργκ και ένα εναντίον της Θέλτα Βίγκο). Έκτοτε, έχει καταφέρει να σκοράρει περισσότερα από ένα μόνο τον Απρίλιο (εναντίον της Βαλένθια και της Άρσεναλ), τον Αύγουστο (εναντίον της Οβιέδο και της Μαγιόρκα) και τον Οκτώβριο (τα δύο γκολ εναντίον της Βιγιαρεάλ).
Η εκτελεστική του δεινότητα μειώθηκε σχεδόν στο μισό μέσα σε 12 μήνες, χάνοντας την αυτοπεποίθηση και την επιδραστικότητα που τον έκαναν τον πιο επικίνδυνο εξτρέμ στον κόσμο.
Το σημείο καμπής δεν είναι πλέον μόνο αγωνιστικό αλλά και συναισθηματικό. Στο πρόσφατο παιχνίδι με τη Σεβίλλη, ο Βινίσιους αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο εν μέσω σφυριγμάτων από το ίδιο κοινό που κάποτε τον αποθέωνε.
«Ο κόσμος είναι κυρίαρχος και ελεύθερος να εκφράζει την άποψή του», σχολίασε λακωνικά ο Τσάμπι Αλόνσο, αφήνοντας να εννοηθεί πως η υπομονή των Μαδριλένων έχει εξαντληθεί.
Η αντίδραση και το συμβόλαιο-αγκάθι
Ο ίδιος ο παίκτης φαίνεται να απομονώνεται. Η αλλαγή της φωτογραφίας προφίλ στα social media —όπου αντικατέστησε τη φανέλα της Ρεάλ με αυτή της Εθνικής Βραζιλίας— και η ανάρτηση με τα αποσιωπητικά («...»), μαρτυρούν την ψυχική απόσταση που έχει δημιουργηθεί.
Παράλληλα, το συμβόλαιό του που λήγει το 2027 παραμένει ένα άλυτο πρόβλημα. Οι διαπραγματεύσεις για ανανέωση έχουν «παγώσει» λόγω οικονομικών διαφορών, με τη διοίκηση της Ρεάλ να βρίσκεται σε δίλημμα. Να επενδύσει ξανά στον παίκτη-σύμβολο ή να προετοιμάσει το έδαφος για μια πιθανή πώληση πριν η αξία του μειωθεί περαιτέρω;
Η γλώσσα των αριθμών: Μια ελεύθερη πτώση
Η στατιστική απεικόνιση της χρονιάς του είναι αμείλικτη. Σε 61 αγώνες, ο Βραζιλιάνος έχει σημειώσει μόλις 13 γκολ, μια επίδοση που απέχει παρασάγγας από τα 32 τέρματα του 2024. Από τα τελευταία του γκολ εναντίον της Βιγιαρεάλ στις 4 Οκτωβρίου, μετρά ήδη 14 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς γκολ. Ο Ιανουάριος ήταν ο καλύτερος μήνας του με τρία γκολ (δύο εναντίον της Σάλτσμπουργκ και ένα εναντίον της Θέλτα Βίγκο). Έκτοτε, έχει καταφέρει να σκοράρει περισσότερα από ένα μόνο τον Απρίλιο (εναντίον της Βαλένθια και της Άρσεναλ), τον Αύγουστο (εναντίον της Οβιέδο και της Μαγιόρκα) και τον Οκτώβριο (τα δύο γκολ εναντίον της Βιγιαρεάλ).
Η εκτελεστική του δεινότητα μειώθηκε σχεδόν στο μισό μέσα σε 12 μήνες, χάνοντας την αυτοπεποίθηση και την επιδραστικότητα που τον έκαναν τον πιο επικίνδυνο εξτρέμ στον κόσμο.
Το σημείο καμπής δεν είναι πλέον μόνο αγωνιστικό αλλά και συναισθηματικό. Στο πρόσφατο παιχνίδι με τη Σεβίλλη, ο Βινίσιους αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο εν μέσω σφυριγμάτων από το ίδιο κοινό που κάποτε τον αποθέωνε.
«Ο κόσμος είναι κυρίαρχος και ελεύθερος να εκφράζει την άποψή του», σχολίασε λακωνικά ο Τσάμπι Αλόνσο, αφήνοντας να εννοηθεί πως η υπομονή των Μαδριλένων έχει εξαντληθεί.
Η αντίδραση και το συμβόλαιο-αγκάθι
Ο ίδιος ο παίκτης φαίνεται να απομονώνεται. Η αλλαγή της φωτογραφίας προφίλ στα social media —όπου αντικατέστησε τη φανέλα της Ρεάλ με αυτή της Εθνικής Βραζιλίας— και η ανάρτηση με τα αποσιωπητικά («...»), μαρτυρούν την ψυχική απόσταση που έχει δημιουργηθεί.
Παράλληλα, το συμβόλαιό του που λήγει το 2027 παραμένει ένα άλυτο πρόβλημα. Οι διαπραγματεύσεις για ανανέωση έχουν «παγώσει» λόγω οικονομικών διαφορών, με τη διοίκηση της Ρεάλ να βρίσκεται σε δίλημμα. Να επενδύσει ξανά στον παίκτη-σύμβολο ή να προετοιμάσει το έδαφος για μια πιθανή πώληση πριν η αξία του μειωθεί περαιτέρω;
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα