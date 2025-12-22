Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Oλυμπιακός: Ανανέωσε έως το 2027 ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασίας με τον Βάσκο τεχνικό
Προπονητής του Ολυμπιακού έως το 2027 θα είναι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Ο Βάσκος τεχνικός συμφώνησε σε όλα με την διοίκηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός και υπέγραψε την πρόωρη ανανέωση σε μονοετές συμβόλαιο.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέλαβε τον Ολυμπιακό τον Φεβρουάριο του 2024 και τον Μάιο οδήγησε την ομάδα του Πειραιά στην κατάκτηση του Conference League.
To 2025 στα 100 χρόνια του συλλόγου υπό τις οδηγίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κατακτήθηκε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο στην Ελλάδα.
Τη φετινή σεζόν ο Ολυμπιακός με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο Champions League.
H ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση με δημοσίευση στα social media ενώ ανέβηκε και βίντεο με τους παίκτες του να μιλούν για τις αρετές του.
O Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θεωρείται από τους καλύτερους και από κάποιους ο καλύτερος τεχνικός στην ιστορία του Ολυμπιακού και αυτό λόγω της κατάκτησης του ευρωπαϊκού τροπαίου.
O 64χρονος Βάσκος τεχνικός έχει καθίσει σε 97 παιχνίδια στον πάγκο του Ολυμπιακού και έχει απολογισμό 64 νίκες, 14 ήττες και 19 ισοπαλίες σε όλες τις διοργανώσεις.
🔴⚪️ The journey continues! / Το ταξίδι συνεχίζεται! pic.twitter.com/znN13UYaUB— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 22, 2025
