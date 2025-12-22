Oλυμπιακός: Ανανέωσε έως το 2027 ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Ολυμπιακός Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Oλυμπιακός: Ανανέωσε έως το 2027 ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασίας με τον Βάσκο τεχνικό

Oλυμπιακός: Ανανέωσε έως το 2027 ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Προπονητής του Ολυμπιακού έως το 2027 θα είναι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. 

Ο Βάσκος τεχνικός συμφώνησε σε όλα με την διοίκηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός και υπέγραψε την πρόωρη ανανέωση σε μονοετές συμβόλαιο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέλαβε τον Ολυμπιακό τον Φεβρουάριο του 2024 και τον Μάιο οδήγησε την ομάδα του Πειραιά στην κατάκτηση του Conference League. 

Oλυμπιακός: Ανανέωσε έως το 2027 ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
O Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ποζάρει με τα τρία τρόπαια που έχει κατακτήσει στον Ολυμπιακό. Το Conference League, το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας.


To 2025 στα 100 χρόνια του συλλόγου υπό τις οδηγίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κατακτήθηκε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο στην Ελλάδα.

Τη φετινή σεζόν ο Ολυμπιακός με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο Champions League. 

H ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση με δημοσίευση στα social media ενώ ανέβηκε και βίντεο με τους παίκτες  του να μιλούν για τις αρετές του.



O Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θεωρείται από τους καλύτερους και από κάποιους ο καλύτερος τεχνικός στην ιστορία του Ολυμπιακού και αυτό λόγω της κατάκτησης του ευρωπαϊκού τροπαίου.

O 64χρονος Βάσκος τεχνικός έχει καθίσει σε 97 παιχνίδια στον πάγκο του Ολυμπιακού και έχει απολογισμό 64 νίκες, 14 ήττες και 19 ισοπαλίες σε όλες τις διοργανώσεις.



