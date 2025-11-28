Νίκολιτς μετά το διπλό στη Φλωρεντία: «Μπράβο στους παίκτες, μείναμε με ένα φορ»

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

SPORTS
ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς

Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ μετά τη νίκη της επί της Φιορεντίνα με 1-0  στάθηκε στη δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις, αλλά και στην κατάσταση του Ζίνι

Η ΑΕΚ ήταν ανώτερη της Φιορεντίνα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και πήρε σπουδαία νίκη με 1-0 χάρη στο γκολ του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.

Ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς στάθηκε στη δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις, αλλά και στην κατάσταση του Ζίνι.

Σύμφωνα με τον Σέρβο τεχνικό η κατάσταση του Ανγκολέζου επιθετικού δεν φαίνεται ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς πιθανότατα θα μείνει εκτός δράσης για περίπου επτά με δέκα μέρες.

Αυτό σημαίνει πως ο Ζίνι αναμένεται να χάσει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και το ματς Κυπέλλου με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε συνάρτηση με τον τραυματισμό του Φραντζί Πιερό ο Λούκα Γιόβιτς είναι η μοναδική επιλογή για την κορυφή της επίθεσης.



Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

«Θα πω μεγάλο μπράβο στους παίκτες και στον κόσμο τόσο που ήταν στο γήπεδο, όσο και σε εκείνους που έμειναν απ' έξω. Αυτή η εμφάνιση είναι αποτέλεσμα της δουλειάς που γίνεται στις προπονήσεις. Έχουν ανέβει οι ρυθμοί και οι παίκτες έχουν προσαρμοστεί. Έχουμε μια μέρα να το απολαύσουμε και μετά θα προετοιμαστούμε για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό.

Οι παίκτες προπονούνται αλλά από την ένταση βγαίνουν τραυματισμοί. Ξέρετε πως μου αρέσει να παίζω με δυο φορ αλλά μείναμε με έναν φορ. Τα πρώτα νέα για τον Ζίνι δεν είναι ανησυχητικά αλλά ίσως μείνει εκτός για μια εβδομάδα με δέκα μέρες. Θα δουλέψουμε και θα προετοιμαστούμε κατάλληλα για το ματς με τον Παναθηναϊκό».



