Νίκολιτς μετά το διπλό στη Φλωρεντία: «Μπράβο στους παίκτες, μείναμε με ένα φορ»

Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ μετά τη νίκη της επί της Φιορεντίνα με 1-0 στάθηκε στη δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις, αλλά και στην κατάσταση του Ζίνι