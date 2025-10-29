Σε σοκ ο Μαρτίνεθ της Ίντερ από το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 81χρονο - Πιθανή ποινή έως 7 έτη εάν κριθεί υπαίτιος
Σε σοκ ο Μαρτίνεθ της Ίντερ από το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 81χρονο - Πιθανή ποινή έως 7 έτη εάν κριθεί υπαίτιος
Αρνητικά τα τεστ αλκοόλ και ναρκωτικών, συγκλονισμένος ο παίκτης, σε εξέλιξη η έρευνα της Εισαγγελίας Κόμο
Το πρωινό ταξίδι για την προπόνηση στο Άπιανο Τζεντίλε άλλαξε για πάντα τη ζωή του Γιόζεπ Μαρτίνεθ, του δεύτερου τερματοφύλακα της Ίντερ. Ο 27χρονος Ισπανός βρίσκεται υπό καθεστώς έρευνας για ανθρωποκτονία εξ αμελείας μετά από θανατηφόρο τροχαίο που συνέβη χθες το πρωί.
Ο Μαρτίνεθ, ο οποίος βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση σοκ, υποβάλλεται σε ιατρικές και ψυχολογικές εξετάσεις. Ο σύλλογος των Νερατζούρι ακύρωσε τη συνέντευξη Τύπου για την αναμέτρηση με την Φιορεντίνα σε ένδειξη πένθους και συμπάθειας προς την οικογένεια του θύματος.
Το θύμα είναι ο 81χρονος Πάολο Σαϊμπένε, συνταξιούχος και ανάπηρος με δυσκολίες στη βάδιση, ο οποίος κινούνταν με το μικρό ηλεκτρικό του τετράτροχο σε επαρχιακό δρόμο κοντά στο Φενέγκρο (επαρχία Κόμο). Ο άτυχος άνδρας πέθανε ακαριαία από τη σύγκρουση.
Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 9:30 π.μ. Σύμφωνα με την κατάθεση του ίδιου του Μαρτίνεθ, καθώς και άλλων αυτοκινητιστών που ακολουθούσαν, ο ηλικιωμένος φέρεται να έκανε ασυνήθιστη μανούβρα με το τετράτροχό του, κάνοντας «ζιγκ-ζαγκ» για μερικά μέτρα και εισβάλλοντας ξαφνικά στην λωρίδα κυκλοφορίας των αυτοκινήτων.
Ο Μαρτίνεθ, ο οποίος οδηγούσε το νέο του ηλεκτρικό SUV, προσπάθησε να φρενάρει, όπως φαίνεται από τα σημάδια των ελαστικών στο οδόστρωμα. Ωστόσο, η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη.
Ο δρόμος, η Provinciale 32, είναι γνωστός ως ιδιαίτερα επικίνδυνος, καθώς είναι μονής λωρίδας ανά κατεύθυνση και η λωρίδα ποδηλατών/πεζών βρίσκεται πολύ κοντά στο ρεύμα κυκλοφορίας. Το όριο ταχύτητας στο σημείο είναι 70 χλμ/ώρα και οι αρχές δεν κατέγραψαν υπέρβαση ταχύτητας στο αυτοκίνητο του Ισπανού.
Σοκ και νομικές διαδικασίες
Ο Μαρτίνεθ προσπάθησε αμέσως να βοηθήσει τον ηλικιωμένο, μαζί με μια γυναίκα που οδηγούσε πίσω του και είχε επίσης δει την παράξενη κίνηση του τετράτροχου. Παρά τις προσπάθειες και την άμεση επέμβαση των σωστικών συνεργείων, ο θάνατος του 81χρονου διαπιστώθηκε επί τόπου.
Ο Ισπανός τερματοφύλακας, ο οποίος δεν υπέστη σωματικές βλάβες, ήταν σε κατάσταση σοκ. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Σαρόνο για να υποβληθεί σε αλκοτέστ και τεστ ναρκωτικών, τα οποία βγήκαν και τα δύο αρνητικά. Στη συνέχεια, κατέθεσε για ώρες στην αστυνομική υπηρεσία, με τη νομική υποστήριξη δικηγόρου που του παρείχε η Ίντερ.
Η Εισαγγελία του Κόμο διέταξε την κατάσχεση του SUV του Μαρτίνεθ και του τετράτροχου του θύματος, καθώς και του κινητού τηλεφώνου του ποδοσφαιριστή, για να διαπιστωθεί αν το χρησιμοποιούσε κατά τη στιγμή του δυστυχήματος.
Όπως αναφέρουν τα Μέσα στην Ιταλία η υπόθεση θα διαρκέσει αρκετούς μήνες κατά τη διάρκεια των οποίων ο Μαρτίνεθ θα παραμείνει υπό έρευνα για ανθρωποκτονία από τροχαίο, ένα έγκλημα που ρυθμίζεται από το άρθρο 589 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο θεωρητικά επιφέρει ποινή φυλάκισης από δύο έως επτά χρόνια στην απλούστερη περίπτωση. Εάν επιβεβαιωθεί η εκδοχή της απρόβλεπτης εισβολής του θύματος στο οδόστρωμα, η υπόθεση θα αρχειοθετηθεί χωρίς ποινικές συνέπειες.
Il secondo portiere dell'#Inter Josep #Martinez hai investito e ucciso un anziano in carrozzina nel comasco. L'incidente mentre il giocatore si stava recando ad un allenamento ad Appiano Gentile. #Tg1 Davide Gangale pic.twitter.com/QpoAz3vw5z— Tg1 (@Tg1Rai) October 28, 2025
