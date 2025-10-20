Κέβιν Μιραλάς: Νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Βέλγου, ως βοηθός προπονητή στη Μονακό
SPORTS
Κέβιν Μιραλάς Ολυμπιακός Μονακό Ligue 1 Ανζέ

Κέβιν Μιραλάς: Νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Βέλγου, ως βοηθός προπονητή στη Μονακό

Ο Κέβιν Μιραλάς επέστρεψε στη Ligue 1 αναλαμβάνοντας χρέη βοηθού προπονητή στην Μονακό, στο πλευρό του Σεμπαστιέν Ποκονιόλι

Κέβιν Μιραλάς: Νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Βέλγου, ως βοηθός προπονητή στη Μονακό
Ένας από τους πιο ταλαντούχους ξένους ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από τα ελληνικά γήπεδα, είναι αναμφίβολα ο Κέβιν Μιραλάς.

Ο Βέλγος αγάπησε και αγαπήθηκε στον Ολυμπιακό, τη φανέλα του οποίου φόρεσε συνολικά 86 φορές καταγράφοντας 36 γκολ.

Ο 38χρονος πλέον Μιραλάς, αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2023 με τελευταίο σταθμό της καριέρας του την ΑΕ Λεμεσού.

Δύο χρόνια μετά την απόφασή του να κρεμάσει τα παπούτσια του, ο Μιραλάς άρχισε να γράφει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αυτή τη φορά συνεισφέροντας από την άκρη το πάγκου.


Ο άλλοτε εξτρέμ του Ολυμπιακού, βρίσκεται στο πλευρό του Σεμπαστιέν Ποκονιόλι στη Μονακό, ο οποίος πρόσφατα ανέλαβε τα ηνία της ομάδας.

Το... ντεμπούτο του στο πλευρό του Ποκονιόλι ως βοηθός προπονητή έγινε στο ισόπαλο 1-1 των Μονεγάσκων με την Ανζέ την περασμένη αγωνιστική.

Κλείσιμο
Πρόκειται παράλληλα για την επιστροφή του Μιραλάς στη Ligue 1, από ένα διαφορετικό πόστο αυτή τη φορά, μετά την θητεία του σε Λιλ και Σεντ Ετιέν.


Ειδήσεις σήμερα:

Brain Regain: Για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια επιστρέφουν στην Ελλάδα περισσότεροι από όσους έφυγαν

Αστυνομικός καταγγέλλει συνάδελφο και πρώην σύντροφό της για ξυλοδαρμό μέσα σε νυχτερινό μαγαζί – «Έχει απειλήσει τη ζωή μου»

Ο διανομέας που αποκάλυψε τη σκληρή πραγματικότητα της δουλειάς στην Κίνα - «Δεν έπινα νερό για να μην χάνω χρόνο και λεφτά»

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης