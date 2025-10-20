Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Κέβιν Μιραλάς: Νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Βέλγου, ως βοηθός προπονητή στη Μονακό
Ο Κέβιν Μιραλάς επέστρεψε στη Ligue 1 αναλαμβάνοντας χρέη βοηθού προπονητή στην Μονακό, στο πλευρό του Σεμπαστιέν Ποκονιόλι
Ένας από τους πιο ταλαντούχους ξένους ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από τα ελληνικά γήπεδα, είναι αναμφίβολα ο Κέβιν Μιραλάς.
Ο Βέλγος αγάπησε και αγαπήθηκε στον Ολυμπιακό, τη φανέλα του οποίου φόρεσε συνολικά 86 φορές καταγράφοντας 36 γκολ.
Ο 38χρονος πλέον Μιραλάς, αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2023 με τελευταίο σταθμό της καριέρας του την ΑΕ Λεμεσού.
Δύο χρόνια μετά την απόφασή του να κρεμάσει τα παπούτσια του, ο Μιραλάς άρχισε να γράφει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αυτή τη φορά συνεισφέροντας από την άκρη το πάγκου.
Ο άλλοτε εξτρέμ του Ολυμπιακού, βρίσκεται στο πλευρό του Σεμπαστιέν Ποκονιόλι στη Μονακό, ο οποίος πρόσφατα ανέλαβε τα ηνία της ομάδας.
Το... ντεμπούτο του στο πλευρό του Ποκονιόλι ως βοηθός προπονητή έγινε στο ισόπαλο 1-1 των Μονεγάσκων με την Ανζέ την περασμένη αγωνιστική.
Πρόκειται παράλληλα για την επιστροφή του Μιραλάς στη Ligue 1, από ένα διαφορετικό πόστο αυτή τη φορά, μετά την θητεία του σε Λιλ και Σεντ Ετιέν.
Kevin Mirallas is back to Ligue 1 as an assistant coach 🇧🇪👔 pic.twitter.com/iMZJuIwVUT— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) October 18, 2025
🇧🇪🧠 Kevin Mirallas is now an assistant coach at Monaco! 🔴⚪️— EuroFoot (@eurofootcom) October 20, 2025
He is working under new manager Sébastien Pocognoli. pic.twitter.com/mepurUs7vI
