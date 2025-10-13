Mocktails, En Lefko και αγαπημένοι καλεσμένοι στην κρουαζιέρα του VELO CRUISE που έγινε το highlight του καλοκαιριού
Τιμ: «Το τένις είναι πολύ ακριβό, από τα 13 μέχρι τα 18 πρέπει να ξοδέψεις περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ»
Ο Αυστριακός Ντόμινικ Τιμ, πρωταθλητής του US Open του 2020 και δύο φορές φιναλίστ του Roland Garros, είναι ευθύς όταν μιλάει για το πόσο δύσκολο είναι να φτάσει κανείς στην ελίτ
Ο Αυστριακός Ντόμινικ Τιμ, πρωταθλητής του US Open 2020 και πρόσφατα αποσυρθείς από την ενεργό δράση, μίλησε ανοιχτά για τις οικονομικές προκλήσεις του τένις, παραδεχόμενος ότι πρόκειται για ένα πολύ ακριβό άθλημα που απαιτεί τεράστιες δαπάνες στα πρώτα στάδια της καριέρας.
Σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Jot Down Sport», ο Αυστριακός τόνισε: «Το τένις είναι πολύ ακριβό. Από τα 13 έως τα 18 χρόνια, πρέπει να ξοδέψεις 80.000 έως 100.000 ευρώ ετησίως. Μιλάμε, λοιπόν, για σχεδόν ένα εκατομμύριο συνολικά, το οποίο είναι ένα απίστευτο ποσό που σχεδόν κανείς δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά».
Ο Τιμ, ο οποίος πλέον επικεντρώνεται στην ανίχνευση και την εκπαίδευση νεαρών ταλέντων, επισήμανε ότι οι νέοι παίκτες ταξιδεύουν σχεδόν σαν επαγγελματίες, χωρίς όμως να έχουν έσοδα.
«Έχουμε έναν 17χρονο παίκτη που αγωνίζεται στο US Open Τζούνιορ και είναι πολύ καλός, αλλά όταν είσαι 15 ή 16 ετών και αρχίζεις να παίζεις σε Grand Slam Τζούνιορ, ταξιδεύεις σχεδόν σαν επαγγελματίας: 30 με 35 εβδομάδες τον χρόνο. Και δεν υπάρχουν χρηματικά έπαθλα, οπότε μόνο ξοδεύεις. Χρειάζεσαι υποστήριξη, οπωσδήποτε», εξήγησε.
Ο πρώην φιναλίστ του Australian Open και του Roland Garros υπογράμμισε επίσης τη σημασία της ύπαρξης ενός καλού οικονομικού συμβούλου για τη διαχείριση των κερδών, τονίζοντας ότι ο ίδιος υπήρξε τυχερός που εμπιστεύτηκε έναν επαγγελματία από την ηλικία των 18.
«Όταν άρχισα να ανεβαίνω στην κατάταξη και να βγάζω χρήματα, δεν με ενδιέφερε πώς λειτουργούσαν τα χρήματα ή τι να κάνω με αυτά. Ήθελα απλώς να είμαι οικονομικά ασφαλής στο τέλος της καριέρας μου», εξήγησε στη συνέντευξη. «Ήμουν πολύ τυχερός που είχα έναν εξαιρετικό οικονομικό σύμβουλο από την ηλικία των 18 ή 19 ετών, τον οποίο εμπιστευόμουν από την πρώτη μέρα. Φρόντιζε τα πάντα και μου τα εξηγούσε καθώς άρχισα να ενδιαφέρομαι περισσότερο».
Μιλώντας για τους μεγάλους αντιπάλους του, ο Τιμ αναφέρθηκε στον Ράφαελ Ναδάλ και τον «εφιάλτη» του να τον αντιμετωπίζει στον τελικό του Roland Garros.
«Αν είσαι αντίπαλος του Ράφα στον τελικό του Παρισιού, δεν σου το κάνουν εύκολο. Ο παρουσιαστής αρχίζει να ανακοινώνει τους τίτλους του: 2005, 2006, 2007… και το κοινό ξεσπά. Εσύ κάθεσαι εκεί, ακούς, και ήδη νιώθεις ότι έχεις χάσει το ματς», είπε, χαρακτηρίζοντάς το ως «μία από τις χειρότερες εμπειρίες» της καριέρας του.
Τέλος, αποκάλυψε το «μυστικό» για την επιτυχημένη διαχείριση της απόσυρσης: «Η συμβουλή νούμερο ένα ήταν: να μείνεις απασχολημένος. Αυτό ακριβώς έκανα. Ο τελευταίος μου αγώνας ήταν Τρίτη, και την Τετάρτη είχα ήδη το πρώτο μου ραντεβού εκτός γηπέδου. Το να είμαι απασχολημένος με έσωσε».
