Τιμ: «Το τένις είναι πολύ ακριβό, από τα 13 μέχρι τα 18 πρέπει να ξοδέψεις περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ»

Ο Αυστριακός Ντόμινικ Τιμ, πρωταθλητής του US Open του 2020 και δύο φορές φιναλίστ του Roland Garros, είναι ευθύς όταν μιλάει για το πόσο δύσκολο είναι να φτάσει κανείς στην ελίτ