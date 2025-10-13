Μαυροπάνος: «Είμαστε απογοητευμένοι, ήμασταν πολύ κακοί στις στατικές φάσεις»
Η Εθνική δεν κατάφερε να διατηρήσει τις ελπίδες της για πρόκριση αφού ηττήθηκε με 3-1 από τη Δανία και αποχαιρέτησε το όνειρο του Μουντιάλ.

Ο Ντίνος Μαυροπάνος μετά το τέλος του ματς τόνισε την απογοήτευσή του για τον αποκλεισμό της ομάδας. 

Αναλυτικά:

«Είμαστε απόλυτα απογοητευμένοι από αυτά τα δύο αποτελέσματα πρώτα απ’ όλα για εμάς και έπειτα για όλο αυτό τον κόσμο που ήρθε να μας στηρίξει, δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε θετικά αποτελέσματα όπου ήταν ο στόχος μας.

Απογοητευμένοι και προχωράμε. Ήταν δύο παρόμοιες εμφανίσεις στη Σκωτία και σήμερα, είχαμε την κυκλοφορία, ήμασταν οργανωμένοι και σε επίθεση και σε άμυνα, αυτό που μας στοίχισε ήταν τα εύκολα λάθη που κάναμε και σε στατικές φάσεις, είτε σε στιγμές όπως σήμερα και αυτό μας έφερε εδώ που βρισκόμαστε.

Ίσως έπρεπε να δώσουμε λίγο περισσότεροι ενέργεια στις στατικές φάσεις γιατί ξέραμε ότι αυτό ήταν το δυνατό τους σημείο αλλά αυτά είναι παρελθόν, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, κοιτάμε μπροστά».




