Γενέθλια με... εξάρα για το Νίκο Παπαδόπουλο: Έσβησε κεράκια στο γήπεδο μετά τον θρίαμβο του Λεβαδειακού - Φωτογραφίες
Ο Έλληνας τεχνικός γιόρτασε τα 54α γενέθλιά του μετά την εξάρα της ομάδας του επί του Παναιτωλικού - Παίκτες και τεχνικό τιμ του έκαναν έκπληξη

Το βράδυ της Κυριακής (5 Οκτωβρίου), ο Λεβαδειακός χάρισε στους φιλάθλους του μια αξέχαστη ποδοσφαιρική εμπειρία, συντρίβοντας τον Παναιτωλικό με το εντυπωσιακό 6-0, την μεγαλύτερη νίκη του συλλόγου στην ιστορία της Stoiximan Super League.

Μετά τη λήξη του αγώνα, οι παίκτες και το τεχνικό τιμ ενώθηκαν με τους οπαδούς στις εξέδρες, γιορτάζοντας με τραγούδια και συνθήματα αυτή την ιστορική επιτυχία, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη ενθουσιασμό και συγκίνηση.

Η βραδιά είχε και μια προσωπική νότα χαράς, καθώς ο προπονητής της ομάδας, Νίκος Παπαδόπουλος, γιόρτασε τα 54α γενέθλιά του με τον πιο ξεχωριστό τρόπο.

Οι άνθρωποι του συλλόγου του ετοίμασαν μια έκπληξη: μια τούρτα τον περίμενε στον αγωνιστικό χώρο, όπου έσβησε τα κεράκια του μπροστά σε χιλιάδες ενθουσιασμένους φιλάθλους, μέσα σε χειροκροτήματα και επευφημίες.

