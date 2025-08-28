Η νέα αθλητική σεζόν παίζει στην bwin που μοιράζει 1.165 δώρα στη νέα της προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση!
Άγριος καβγάς τενιστριών στο US Open, κατηγορούν την Οσταπένκο για ρατσισμό - «Είσαι αμόρφωτη και χωρίς ήθος» είπε στην Τάουνσεντ
Θαυμαστές της Αμερικανίδας αθλήτριας κατηγόρησαν την Λετονή ότι η επίθεσή της είχε «ρατσιστικά κίνητρα»
Οι δύο αθλήτριες τσακώθηκαν μπροστά στα μάτια όλων στο Court 11 της διοργάνωσης νωρίτερα σήμερα. Η Τάουνσεντ κατήγγειλε ότι η Οσταπένγκο της είπε έξαλλη μετά τον αγώνα ότι «δεν έχει ήθος» και «δεν έχει μόρφωση». Ένας δημοσιογράφος ρώτησε την 29χρονη αθλήτρια αν θεωρούσε ότι τα σχόλια από την αντίπαλό της είχαν ρατσιστικό υπόβαθρο.
«Δεν το πήρα έτσι, αλλά, ξέρετε, αυτό είναι ένα στίγμα στην κοινότητά μας, το να είσαι «αμόρφωτος» και όλα αυτά, ενώ είναι το πιο μακρινό πράγμα από την αλήθεια», απάντησε η Τάουνσεντ. «Είτε είχε ρατσιστικές προεκτάσεις είτε όχι, αυτό είναι κάτι για το οποίο μπορεί να μιλήσει εκείνη», είπε επίσης η Αμερικανίδα.
Η Οσταπένκο δημοσίευσε αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «έλαβα τόσα μηνύματα ότι είμαι ρατσίστρια» για να προσθέσει: «Ποτέ στη ζωή μου δεν ήμουν ρατσίστρια και σέβομαι όλους τους λαούς του κόσμου. Για μένα δεν έχει σημασία από πού προέρχεσαι», έγραψε.
Εκείνη και η Οσταπένκο έχουν αντιμετωπίσει η μία την άλλη στο παρελθόν τόσο σε μονά όσο και σε διπλά.
«Δεν υπάρχει καμία ιστορία μεταξύ μας. Δεν ξέρω πώς αισθάνεται για μένα, αλλά από την πλευρά μου δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μου είπε ότι δεν έχω μόρφωση, δεν έχω ήθος και να δω τι θα συμβεί αν παίξουμε μεταξύ μας εκτός των ΗΠΑ. Εγώ απάντησα: ''Είμαι ενθουσιασμένη. Έλα να το κάνουμε''. Ποτέ δεν ήμουν από αυτές που υποχωρούν σε κάτι τέτοιο», είπε επίσης η Τάουνσεντ.
Η Λετονή αθλήτρια δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτό που αποκάλεσε «Μια μικρή ενημέρωση για τον αγώνα», για να συνεχίσει: «Ηταν ασεβής, δεν ζήτησε συγγνώμη αφού την βοήθησε το δίχτυ κατά τη διάρκεια ενός πόντου. Υπάρχουν ορισμένοι κανόνες στο τένις που ακολουθούν οι περισσότεροι παίκτες και ήταν η πρώτη φορά που μου συνέβη κάτι τέτοιο σε τουρνουά. Το γεγονός ότι παίζει στην πατρίδα της δεν σημαίνει ότι μπορεί να συμπεριφέρεται και να κάνει ό,τι θέλει».
Η Οσταπένκο παραπονέθηκε επίσης ότι η Τάουνσεντ άρχισε να ζεσταίνεται πριν από τον αγώνα στο φιλέ, αντί να επιστρέψει στη baseline. Ενώ οι περισσότεροι παίκτες αρχίζουν στη τελική βάσης, η Τάουνσεντ σημείωσε ότι αρχίζει την προθέρμανσή της με βολέ εδώ και χρόνια.
