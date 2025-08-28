Άγριος καβγάς τενιστριών στο US Open, κατηγορούν την Οσταπένκο για ρατσισμό - «Είσαι αμόρφωτη και χωρίς ήθος» είπε στην Τάουνσεντ
SPORTS
US OPEN Τένις ΗΠΑ

Άγριος καβγάς τενιστριών στο US Open, κατηγορούν την Οσταπένκο για ρατσισμό - «Είσαι αμόρφωτη και χωρίς ήθος» είπε στην Τάουνσεντ

Θαυμαστές της Αμερικανίδας αθλήτριας κατηγόρησαν την Λετονή ότι η επίθεσή της είχε «ρατσιστικά κίνητρα»

Άγριος καβγάς τενιστριών στο US Open, κατηγορούν την Οσταπένκο για ρατσισμό - «Είσαι αμόρφωτη και χωρίς ήθος» είπε στην Τάουνσεντ
26 ΣΧΟΛΙΑ
Η Γελένα Οσταπένκο (Νο.26 στην Παγκόσμια Κατάταξη) αντιμετώπισε σήμερα την Τέιλορ Τάουνσεντ  (Νο.139) για τη φάση των «32» του US Open με την Αμερικανή να κάνει την έκπληξη και να επικρατεί με 2-0 της Λετονής αθλήτριας. Ωστόσο μετά τον αγώνα ακολούθησε μια έντονη αντιπαράθεση, αλλα και τεταμένες δηλώσεις εκατέρωθεν.

Οι δύο αθλήτριες τσακώθηκαν μπροστά στα μάτια όλων στο Court 11 της διοργάνωσης νωρίτερα σήμερα. Η Τάουνσεντ κατήγγειλε ότι η Οσταπένγκο της είπε έξαλλη μετά τον αγώνα ότι «δεν έχει ήθος» και «δεν έχει μόρφωση». Ένας δημοσιογράφος ρώτησε την 29χρονη αθλήτρια αν θεωρούσε ότι τα σχόλια από την αντίπαλό της είχαν ρατσιστικό υπόβαθρο.

«Δεν το πήρα έτσι, αλλά, ξέρετε, αυτό είναι ένα στίγμα στην κοινότητά μας, το να είσαι «αμόρφωτος» και όλα αυτά, ενώ είναι το πιο μακρινό πράγμα από την αλήθεια», απάντησε η Τάουνσεντ. «Είτε είχε ρατσιστικές προεκτάσεις είτε όχι, αυτό είναι κάτι για το οποίο μπορεί να μιλήσει εκείνη», είπε επίσης η Αμερικανίδα. 
Κλείσιμο


Η Οσταπένκο δημοσίευσε αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «έλαβα τόσα μηνύματα ότι είμαι ρατσίστρια» για να προσθέσει: «Ποτέ στη ζωή μου δεν ήμουν ρατσίστρια και σέβομαι όλους τους λαούς του κόσμου. Για μένα δεν έχει σημασία από πού προέρχεσαι», έγραψε.


Αφού οι δύο παίκτριες συναντήθηκαν στο φιλέ για να ανταλλάξουν χειραψία μετά τον αγώνα, παρέμειναν κοντά η μία στην άλλη αντί να χωριστούν, όπως συμβαίνει συνήθως. Η Οσταπένκο κούνησε το δάχτυλό της προς την Ταουνσεντ καθώς μιλούσαν. «Είναι ανταγωνισμός», είπε η Τάουνσεντ για να καταλήξει: «Οι άνθρωποι αναστατώνονται όταν χάνουν».

Εκείνη και η Οσταπένκο έχουν αντιμετωπίσει η μία την άλλη στο παρελθόν τόσο σε μονά όσο και σε διπλά.

«Δεν υπάρχει καμία ιστορία μεταξύ μας. Δεν ξέρω πώς αισθάνεται για μένα, αλλά από την πλευρά μου δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μου είπε ότι δεν έχω μόρφωση, δεν έχω ήθος και να δω τι θα συμβεί αν παίξουμε μεταξύ μας εκτός των ΗΠΑ. Εγώ απάντησα: ''Είμαι ενθουσιασμένη. Έλα να το κάνουμε''. Ποτέ δεν ήμουν από αυτές που υποχωρούν σε κάτι τέτοιο», είπε επίσης η Τάουνσεντ.

Η Λετονή αθλήτρια δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτό που αποκάλεσε «Μια μικρή ενημέρωση για τον αγώνα», για να συνεχίσει: «Ηταν ασεβής, δεν ζήτησε συγγνώμη αφού την βοήθησε το δίχτυ κατά τη διάρκεια ενός πόντου. Υπάρχουν ορισμένοι κανόνες στο τένις που ακολουθούν οι περισσότεροι παίκτες και ήταν η πρώτη φορά που μου συνέβη κάτι τέτοιο σε τουρνουά. Το γεγονός ότι παίζει στην πατρίδα της δεν σημαίνει ότι μπορεί να συμπεριφέρεται και να κάνει ό,τι θέλει».


Η Οσταπένκο παραπονέθηκε επίσης ότι η Τάουνσεντ άρχισε να ζεσταίνεται πριν από τον αγώνα στο φιλέ, αντί να επιστρέψει στη baseline. Ενώ οι περισσότεροι παίκτες αρχίζουν στη τελική βάσης, η Τάουνσεντ σημείωσε ότι αρχίζει την προθέρμανσή της με βολέ εδώ και χρόνια.


Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Ο 23χρονος τρανς δράστης του μακελειού στη Μινεάπολη έγραφε πάνω στα όπλα της επίθεσης «πού είναι ο Θεός σας;»

Ινδός ο 35χρονος οδηγός που τράκαρε την Αφροδίτη Λατινοπούλου στην Κηφισίας και εγκατέλειψε το σημείο

Τροχαίο δυστύχημα με δύο 16χρονους νεκρούς στην Καστοριά - Οι γονείς αναζητούσαν τα παιδιά όλο το βράδυ
26 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όλα όσα χρειάζεστε για το restart της χρονιάς

Έως τις 14 Σεπτεμβρίου, με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More της Εθνικής Τράπεζας κερδίζουμε 15% σε Go For More πόντους, με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, σε επιλεγμένες επιχειρήσεις

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης