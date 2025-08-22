«Κόπηκε» ο Νετζήπογλου από την Εθνική ομάδα - Συνεχίζουν 15 παίκτες
«Κόπηκε» ο Νετζήπογλου από την Εθνική ομάδα - Συνεχίζουν 15 παίκτες

Ο Βασίλης Σπανούλης θα πρέπει να κόψει άλλους τρεις παίκτες για να βγει η τελική 12αδα που θα πάει στο Eurobasket

«Κόπηκε» ο Νετζήπογλου από την Εθνική ομάδα - Συνεχίζουν 15 παίκτες
Η Εθνική μπάσκετ επικράτησε της Ιταλίας με 76-74 και μένει ακόμα ένα φιλικό με τη Γαλλία πριν την έναρξη του Eurobasket 2025. 

Μετά το ματς με την Ιταλία, ο Βασίλης Σπανούλης «έκοψε» τον Όμηρο Νετζήπογλου από τη συνέχεια της προετοιμασίας, ενώ μέχρι την έναρξη του μεγάλου ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα αποχωρήσουν ακόμα τρεις παίκτες. 

Αυτοί που συνεχίζουν είναι: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Νάσος Μπαζίνας.

