Εθνική ποδοσφαίρου: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τα ματς των προκριματικών του Μουντιάλ με Λευκορωσία, Σκωτία και Δανία
Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία κυκλοφόρησε πακέτα εισιτηρίων ενόψει των εντός έδρας αγώνων με Σκωτία, Λευκορωσία και Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026
Η Εθνική ποδοσφαίρου ρίχνεται στη μάχη των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 με στόχο την πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση μετά από 12 χρόνια.
Ενόψει των αναμετρήσεων με Λευκορωσία, Δανία και Σκωτία, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε την έναρξη πώλησης πακέτων εισιτηρίων για αυτούς τους τρεις εντός έδρας αγώνες της Εθνικής
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:
«Η ΕΠΟ ανακοινώνει την έναρξη πώλησης πακέτων εισιτηρίων για τους τρεις εντός έδρας αγώνες της Εθνικής Ομάδας στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 με την Λευκορωσία, τη Δανία και τη Σκωτία στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Η διάθεση πακέτων εισιτηρίων αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση προς τους φιλάθλους που βρίσκονται σταθερά δίπλα στην Εθνική Ομάδα και έχουν συμβάλει καθοριστικά στη δυναμική που καταγράφεται τον τελευταίο χρόνο και έχει οδηγήσει σε αλλεπάλληλα sold out.
Με δεδομένη την καθολική εμπιστοσύνη σε μια ομάδα που όχι απλώς νικά αλλά εμπνέει, η ΕΠΟ δίνει τη δυνατότητα στους φιλάθλους να εξασφαλίσουν τη θέση τους σε όλα τα ματς από σήμερα.
- Πακέτο ενηλίκων από 60€
- Παιδικό πακέτο (γεννηθέντες/είσες 2010 και έπειτα) από 30€
Μπείτε ΕΔΩ ή ΕΔΩ και επιλέξτε τη θέση σας
Πρόγραμμα αγώνων
Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025, 21:45
Ελλάδα – Λευκορωσία
Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025, 21:45
Ειδήσεις σήμερα:
Πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών ο Απόστολος Βεσυρόπουλος
Η μονοκατοικία των Τούρκων στον Ωρωπό: Η πισίνα, το μπάρμπεκιου και τα πολυτελή ΙΧ για τις μετακινήσεις τους
Ποιος είναι ο billionaire Tom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο στη Μύκονο, η περιπέτεια με το ιδιωτικό ελικόπτερο και η διακομιδή με το ΕΚΑΒ
