ΠΑΟΚ: Επίσημα χωρίς κόσμο στον αγώνα με τη Ριέκα στην Κροατία - «Μην πλησιάσει κανείς στο γήπεδο» αναφέρει η ΠΑΕ
Χωρίς τον κόσμο στο πλευρό του θα αγωνιστεί την Πέμπτη (21/8. 21:45) στην Κροατία κόντρα στη Ριέκα ο ΠΑΟΚ
Μετά από εισήγηση της αστυνομίας της Ριέκα και του υπουργείου εσωτερικών της Κροατίας, η UEFA αποφάσισε λόγω επικινδυνότητας, ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ να διεξαχθεί χωρίς τους φιλάθλους της ελληνικής ομάδας.
Ο ΠΑΟΚ παίζει την Πέμπτη 21 Αυγούστου (21:45) στη Ριέκα το 1ο παιχνίδι των playoffs του Europa League και όπως ανακοίνωσε και η ΠΑΕ δεν θα έχει την βοήθεια του κόσμου.
Στην ανακοίνωσή της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ζήτησε από τον κόσμο της να μην πλησιάσει στο γήπεδο της Ριέκα. Θυμίζουμε η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 28/8 στην Τούμπα.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έλαβε επίσημο έγγραφο από την UEFA, με το οποίο ενημερώθηκε πως μετά από αίτημα των κροατικών αρχών, δεν θα έχει στο πλευρό του τους φιλάθλους του στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Ριέκα στην Κροατία για τα Play Offs του UEFA Europa League 2025-25.
Εφιστούμε την προσοχή στους φιλάθλους μας, που ενδεχομένως βρεθούν στη Ριέκα, να μην πλησιάσουν το γήπεδο, καθώς οι έλεγχοι των τοπικών αρχών θα είναι ιδιαίτερα αυστηροί, με πολλές ζώνες ελέγχου και δεν θα επιτραπεί σε κανέναν φίλαθλο χωρίς εισιτήριο να προσεγγίσει την έδρα του αγώνα».
