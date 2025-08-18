Η FIFA εξετάζει το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων να διεξάγεται κάθε δύο χρόνια με τη συμμετοχή 48 ομάδων

Η FIFA εξετάζει το ενδεχόμενο τη διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων κάθε δύο χρόνια, ξεκινώντας από το 2029, και να αυξήσει τον αριθμό των συμμετεχουσών ομάδων από 32 σε 48, παρόμοια με το Παγκόσμιο Κύπελλο, όπως αποκαλύπτει η αγγλική εφημερίδα «The Guardian».

Το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων έχει προγραμματιστεί για τέσσερα χρόνια από τώρα, αλλά η FIFA , όπως αναφέρει το δημοσίευμα, δέχεται πιέσεις από μεγάλους συλλόγους να κάνει τη διοργάνωση διετή.

Η Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να έθεσε το ζήτημα της αλλαγής σε διετή κύκλο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τη FIFA τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με την αγγλική εφημερίδα, η πρόταση της Ρεάλ Μαδρίτης έλαβε υποστήριξη από συλλόγους που δεν κατάφεραν να προκριθούν στο φετινό τουρνουά, συμπεριλαμβανομένων των Μπαρτσελόνα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ και Νάπολι.

Επιπλέον, η FIFA επανεξετάζει τα κριτήρια πρόκρισης για το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων του 2029 και μπορεί να αυξήσει το όριο των δύο συλλόγων ανά χώρα.

Η πρωταθλήτρια της πρώτης διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων, η Τσέλσι, έλαβε 98,6 εκατομμύρια ευρώ σε χρηματικά έπαθλα για τη νίκη της στη διοργάνωση.





Ειδήσεις σήμερα:



Τραγωδία στην Εγνατία - Τρεις απανθρακωμένοι και δύο σοβαρά τραυματίες σε σύγκρουση τριών αυτοκινήτων, βίντεο



«Με εξέθεσε στους φίλους μου»: Τι είπε ο 28χρονος για τους λόγους που σκότωσε την 47χρονη στο Χαλάνδρι - Δεν ήταν σύντροφοι



Καλό σημάδι για την ειρήνη αν φορέσει γραβάτα ο Ζελένσκι, είπε στο Axios σύμβουλος του Τραμπ πριν το σημερινό τους ραντεβού