Super League 2: Αήττητη στην κανονική περίοδο η ΑΕΛ, δεύτερος ο Ηρακλής - Πώς μπαίνουν οι ομάδες στα playoffs του Α' ομίλου - Δείτε βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d7h7p7wb891t)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d7h7obfm6a1d)

Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις της Καβάλας με τον Διαγόρα και του Μακεδονικού με τη Νίκη Βόλου. Στο «Ανθή Καραγιάννη» οι δυο ομάδες ανανέωσαν το ραντεβού τους για τα Play Out, με τους Ρόδιους να βρίσκονται σε κάπως καλύτερη μοίρα.Στην Ευκαρπία, οι Θεσσαλοί πήραν το βαθμό στο ντεμπούτο του Παναγιώτη Γκουτσίδη στον πάγκο τους κι ετοιμάζονται για τα Play Out ενώ οι «πράσινοι» της Θεσσαλονίκης σχεδιάζουν ήδη την επόμενη σεζόν.Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής του Α’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:ΠΑΣ Γιάννινα - ΑΕΛ 1-1Καβάλα - Διαγόρας 0-0Εθνικός Νέου Κεραμιδίου - ΠΑΟΚ Β’ 2-3Μακεδονικός - Νίκη Βόλου 0-0Ηρακλής - Καμπανιακός 5-01. ΑΕΛ 48 (24)--------------------------------2. Ηρακλής 36 (18)3. ΠΑΣ Γιάννινα 31 (16)4. Μακεδονικός 27 (14)5. Καμπανιακός 26 (13)*Σε παρένθεση οι βαθμοί με τους οποίους θα ξεκινήσουν οι ομάδες τα Play Off6.Νίκη Βόλου 21 (11)7.ΠΑΟΚ Β΄ 20 (10)8.Διαγόρας Ρόδου 16 (8)---------------------------------9.Καβάλα 12 (6)10.Εθνικός Ν. Κεραμιδίου 8 (4)*Σε παρένθεση οι βαθμοί με τους οποίους θα ξεκινήσουν οι ομάδες τα Play Out.