Και ο Μίδας ωχριά μπροστά στον Κριστιάνο Ρονάλντο: Το νέο συμβόλαιο των 200 εκατ. ευρώ, οι βίλες, τα supercars και τα διαμαντένια ρολόγια

Όταν μετακόμισε στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Νασρ , στα τέλη του 2022, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε «Μίδας» και, αδιαμφισβήτητα, ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Συνηθισμένος, ωστόσο, να κατακτά κορυφές, ο 40χρονος (παρά... έναν μήνα, καθώς έχει γενέθλια στις 5 Φεβρουαρίου) Πορτογάλος σούπερ σταρ φαίνεται πως βάλθηκε να το... τερματίσει, καθώς η ανανέωση της συνεργασίας του με την Αλ Νασρ για έναν ακόμη χρόνο (σ.σ. μέχρι το καλοκαίρι του 2026) θα ανεβάσει τις ετήσιες απολαβές του στα 200 εκατ. ευρώ.Εάν μάλιστα αναλογιστεί κανείς ότι οι Σαουδάραβες θα του δώσουν και ένα ποσοστό 5% των μετοχών του συλλόγου, τότε οι απολαβές του θα φτάσουν σε δυσθεώρητα ύψη. Και αυτό, καθώς πίσω από τον σύλλογο βρίσκεται το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, που δαπανά δεκάδες δισεκατομμύρια εδώ και 2,5 χρόνια για την ανάπτυξη του συλλόγου και του ποδοσφαιρικού προϊόντος εν γένει στη χώρα.Πώς όμως -και, κυρίως, πού- «ξοδεύει» ο Κριστιάνο Ρονάλντο τον... αμύθητο πλούτο του; Προτιμά να σπαταλά τα λεφτά του δεξιά κι αριστερά ή επιλέγει τις επενδύσεις; Η αλήθεια βρίσκεται μάλλον κάπου στη μέση, καθώς οι αγορές του αφορούν κυρίως πολυτελή μεταφορικά μέσα, ακίνητα και... ρολόγια με διαμάντια.Αφού πέρασε τους πρώτους μήνες του στο Ριάντ, στο χλιδάτο ξενοδοχείο Four Seasons, όπου η «Kingdom Suite» κόστιζε 300.000 ευρώ τον μήνα, ο Ρονάλντο και η οικογένειά του αγόρασαν μία έπαυλη στην περιοχή Al Muhammadiyah. Φυσικά, αυτό δεν είναι το μοναδικό ακίνητο στην κατοχή του Πορτογάλου άσου.Το 2021, επένδυσε σε ένα ακίνητο στην πορτογαλική Ριβιέρα, με το όνειρο να χτίσει μια έπαυλη «νοσοκομειακού μεγέθους» στην Quinta da Marinha -αλλά το έργο έχει καθυστερήσει πάνω από δύο χρόνια. Η έπαυλη του Ρονάλντο πρόκειται να περιλαμβάνει μια γιγαντιαία γυάλινη πισίνα με υποβρύχιο διάδρομο και μια κύρια κρεβατοκάμαρα, μεγέθους 305 τετραγωνικών.Και αυτό θα είναι ένα μόνο από τα πολλά ακίνητα που διαθέτει ο Ρονάλντο στην πατρίδα του, συμπεριλαμβανομένων δύο ακινήτων στο κέντρο της πόλης, στη Λισαβόνα -το ένα από τα οποία είναι το ακριβότερο ρετιρέ διαμέρισμα που έχει πουληθεί ποτέ στη χώρα- και μια ανακαινισμένη επταώροφη βίλα, αξίας περίπου 8,5 εκατ. ευρώ στη γενέτειρά του, Μαδέρα, όπου πιστεύεται ότι ζουν η μητέρα του, Ντολόρες, και ο αδελφός του, Ούγκο.Στην κατοχή του 40χρονου αρχισκόρερ βρίσκεται και ένα χλιδάτο ακίνητο στη Μαδρίτη, το οποίο διατίθεται προς ενοικίαση. Έχει επτά υπνοδωμάτια, ενώ, για περίπου 10.000 ευρώ τον μήνα, ένας δυνητικός ενοικιαστής μπορεί επίσης να απολαύσει εσωτερική και εξωτερική πισίνα, ένα υπερσύγχρονο γυμναστήριο, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και... πόμολα με το μονόγραμμα του CR7.Για... ησυχαστήριο μακριά από τη φασαρία της πόλης, ο Ρονάλντο πιστεύεται επίσης ότι έχει αγοράσει μία βίλα αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ στο La Resina, ένα κτήμα με γκολφ και εξοχική λέσχη ανάμεσα στη Μαρμπέλα και την Εστεπόνα. Το συγκρότημα τεσσάρων υπνοδωματίων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μια πισίνα με θέα στη Μεσόγειο. Η πιο πρόσφατη αγορά του, ωστόσο, είναι μια μεζονέτα αξίας «δεκάδων εκατομμυρίων» στο Jumeirah Bay Island. Η κατοικία των 30.000 τετραγωνικών μέτρων διαθέτει έξι υπνοδωμάτια, ιδιωτική πρόσβαση στην παραλία, εκθεσιακό χώρο για επτά αυτοκίνητα, σπα, πισίνα με θέα στο κέντρο του Ντουμπάι και καταλύματα για το... υπηρετικό προσωπικό.Παράλληλα, ο Ρονάλντο αναζητά αγοραστή για τη βίλα του στο Μάντσεστερ, την οποία απέκτησε κατά τη θητεία του στη Γιουνάιτεντ. Η έπαυλή του στο Alderley Edge του Τσέσαϊρ, σε ένα οικόπεδιο 23 στρεμμάτων, βγήκε στην αγορά με αρχική τιμή 6,5 εκατ. ευρώ, ωστόσο πλέον η τιμή εκκίνησης έχει πέσει στα 5,8 εκατ. ευρώ.Ο Ρονάλντο είναι φανατικός συλλέκτης ρολογιών από τις πρώτες κιόλας ημέρες του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Για την αξία της συλλογής του CR7 μιλάει από μόνο του το γεγονός ότι το πιο... ταπεινό κομμάτι της ακριβοθώρητης συλλογής του -ένα Franck Muller Vanguard Chronograph White Gold με διαμάντια- αξίζει 25.000 ευρώ. Στον αντίποδα, το πιο πολύτιμο ρολόι του -ένα Girard-Perregaux Planetarium Tri-Axial Tourbillon Rose Gold με διαμάντια- ανέρχεται στο ιλιγγιώδες ποσό του 1,7 εκατ. ευρώ και είναι μοναδικό στο είδος του.Ο Πορτογάλος άσος διαθέτει επίσης ένα Jacob & Co, αξίας 735.000 ευρώ, ένα Hublot, αξίας 1,2 εκατ. ευρώ και ένα Breuguet, αξίας 790.000 ευρώ, καθώς και ένα σωρό ρολόγια από άλλους κορυφαίους οίκους ωρολογοποιίας. Αλλά το πιο εξατομικευμένο κομμάτι της συλλογής του είναι το Jacob & Co «CR7», ένας φόρος τιμής στο αυτοκίνητο Bugatti Chiron CR7 του. Είναι γεμάτο διαμάντια και μαύρα ζαφείρια και διαθέτει επίσης το λογότυπο CR7 χαραγμένο σε ροζ χρυσό.Για τις μετακινήσεις του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα μπορούσε φυσικά να χρησιμοποιεί μόνο αυτοκίνητα. Τα αεροπλάνα βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη. Το 2024, ο Ρονάλντο πούλησε το Gulfstream G200 που αγόρασε για 19 εκατ. ευρώ το 2015, και αντ' αυτού ξόδεψε τα χρήματά του σε ένα νέο τζετ Bombadier Global Express 6500, αξίας 72 εκατ. ευρώ. Το ολόμαυρο αεροσκάφος μπορεί να μεταφέρει έως και 15 επιβάτες και διαθέτει μία σειρά από διαφορετικούς χώρους, όπως καθιστικό με τραπέζια και καναπέδες, σουίτα με διπλό κρεβάτι και ξεχωριστό χώρο ντους -φυσικά, δεν είναι διόλου... διακριτικό, όπως άλλωστε και ο κάτοχός του. Το λογότυπο CR7 και η φιγούρα του Κριστιάνο καλύπτουν το αεροσκάφος σε όλο του το μήκος.Ο Ρονάλντο αγόρασε το 27 μέτρων Azimut Grande έναντι 6,5 εκατ. ευρώ το 2020 και συνεχίζει να απολαμβάνει τη ζωή στην ανοιχτή θάλασσα, όταν απολαμβάνει τον ελεύθερο χρόνο του μακριά από τα γήπεδα. Το σκάφος διαθέτει χώρο για οκτώ άτομα σε πέντε καμπίνες, με έξι πολυτελή μπάνια, και η οικογένεια Ρονάλντο έχει εντοπιστεί να επισκέπτεται διάφορους ειδυλλιακούς προορισμούς της Μεσογείου με αυτό.Αν υπάρχει ένα πράγμα, ωστόσο, στο οποίο δεν μπορεί να αντισταθεί ο Ρονάλντο, αυτό είναι η αγορά ενός ολοκαίνουργιου, εξαιρετικά σπάνιου σούπερ αυτοκινήτου . Τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ αποκάλυψε την τελευταία του αγορά, μια σκούρα μπλε Ferrari Purosangue αξίας 475.000 ευρώ.Το πιο ακριβό αυτοκίνητο στην κατοχή του Ρονάλντο, όμως, είναι μια περιορισμένης έκδοσης Bugatti Centodieci, αξίας δέκα εκατ. ευρώ -και πιστεύεται ότι είναι ένας από τους μόλις δέκα ανθρώπους στον κόσμο που κατέχουν το supercar, το οποίο φέρεται να μπορεί να φτάσει την τελική ταχύτητα των 380 χιλιομέτρων/ώρα.Ένα ακόμη supercar που ανήκει στον πρώην αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είναι μία Mercedes G-Wagon Brabus, αξίας 712.000 ευρώ, δώρο στον Ρονάλντο από τη σύντροφό του, Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ. Έχει επίσης μία Bugatti Veyron αξίας 1,8 εκατ. ευρώ, μία Mercedes-Benz S65 AMG αξίας 240.000 ευρώ, μία πορτοκαλί McLaren MP4-12C και μία Lamborghini Aventador, αξίας 320.000 ευρώ.Το 2021, ο Ρονάλντο αγόρασε μια Bentley Flying Spur αξίας 300.000 ευρώ, για να τη χρησιμοποιήσει στο Μάντσεστερ, αφού τον Αύγουστο επανήλθε στη Γιουνάιτεντ από τη Γιουβέντους. Στη συνέχεια, αγόρασε μια Aston Martin DBS Superleggera convertible αξίας 240.000 ευρώ, η οποία διαθέτει κινητήρα V12 5,2 λίτρων με διπλό τούρμπο και ισχύ 715 ίππων. Έχει επίσης μία Bentley Continental GT, μία Lamborghini Urus και μία Chevrolet Camaro αξίας «μόνο» 47.000 ευρώ, η οποία χρησιμοποιείται για την οικογένεια.Οι Ferrari είναι ένα άλλο πάθος του, με τον Ρονάλντο να αγοράζει μια Ferrari Monza αξίας 1,7 εκατ. ευρώ, όταν επισκέφθηκε την έδρα της φημισμένης εταιρείας στο Μαρανέλο, τον Μάιο του 2021.Όπως σαφώς προκύπτει απ' όλα τα παραπάνω, ο Κριστιάνο Ρονάλντο αγαπά την χλιδάτη, πολυτελή ζωή, αλλά ξέρει και πού να επενδύει. «Σκοράρει», δηλαδή, όχι μόνο εντός γηπέδων, αλλά και έξω από αυτά...