Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Φαντασμαγορική κλήρωση στο Μαϊάμι- Δείτε τους οκτώ ομίλους της διοργάνωσης

Σε μία εντυπωσιακή τελετή στο Μαϊάμι, με ταυτόχρονες συνδέσεις και στις άλλες πόλεις των ΗΠΑ που θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι το ολοκαίνουργιο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, η FIFA πραγματοποίησε το βράδυ της Πέμπτης (5/12) την κλήρωση των 8 ομίλων της τελικής φάσης της νέας «λαμπερής» διοργάνωσής της, η οποία θα διεξαχθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 13 Ιουλίου 2025 σε 12 μεγάλα στάδια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ένα χρόνο πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 που διοργανώνεται στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, το Παγκόσμιο Κύπελλο θα αποτελέσει μια γενική πρόβα για τους Αμερικανούς, ακόμα κι αν η πλειονότητα των αγώνων θα γίνει σε 10 στάδια της ανατολικής ακτής, με τα άλλα 2 να βρίσκονται στο Σιάτλ και το Λος Άντζελες.

🚨 BREAKING 🚨

The Future of Football Glory Unveiled! 🌍✨ Behold the stunning NEW FIFA Club World Cup Trophy, set to be the ultimate prize for global champions! 🏆 #FIFA #ClubWorldCup #TrophyReveal pic.twitter.com/XowXJDdWFI