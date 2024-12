«Μπαμπά, όνειρα γλυκά!»: Ο Ρομέο Μπέκαμ τρολάρει τον Ντέιβιντ μετά τη νίκη της Άρσεναλ επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Στην πρώτη μεγάλη δοκιμασία του Ρούμπεν Αμορίμ στην Πρέμιερ Λιγκ, η νέα του ομάδα παρουσίασε μια αμυντική σταθερότητα, κρατώντας τους γηπεδούχους μακριά από το γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο, τα άψογα εκτελεσμένα κόρνερ της Άρσεναλ έκαναν τη διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Γιούριαν Τίμπερ πέτυχε το πρώτο του γκολ με την ομάδα, σκοράροντας με κεφαλιά από σέντρα του Ντέκλαν Ράις. Στη συνέχεια, η Γιουνάιτεντ δέχτηκε και δεύτερο γκολ από κόρνερ, όταν ο Σαλίμπα έβαλε τη μπάλα στα δίχτυα, εξασφαλίζοντας τη νίκη με 2-0 για την Άρσεναλ και ασκώντας πίεση στη Λίβερπουλ που βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα.

Το παιχνίδι είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την οικογένεια Μπέκαμ, καθώς ο Ρομέο υποστηρίζει την Άρσεναλ, παρά τους στενούς δεσμούς του πατέρα του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Πριν από τον αγώνα, ο 49χρονος Μπέκαμ είδε τον γιο του να δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Μεγάλο παιχνίδι σήμερα στο σπίτι των Μπέκαμ, @davidbeckham. COYG (Come on you Gunners)».





Ο Μπέκαμ απάντησε χιουμοριστικά: «Μεγάλο παιχνίδι για εσάς. Για εμάς είναι απλά ένα ακόμα παιχνίδι.»

Ωστόσο, στο τέλος, ο Ρομέο είχε τον τελευταίο λόγο, δημοσιεύοντας μετά τη νίκη της Άρσεναλ ένα μήνυμα στο Instagram: «Κοιμήσου καλά, @davidbeckham.»





Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ αποκάλυψε ότι η αγάπη του γιου του για την Άρσεναλ ξεκίνησε μετά από μια αξέχαστη εμπειρία με τον πρώην προπονητή της ομάδας, Αρσέν Βενγκέρ.

«Ήταν πολύ μικρός και βρισκόμασταν στο Λονδίνο μια Παρασκευή. Μου είπε: “Μπαμπά, ας πάμε σε έναν αγώνα αυτό το Σαββατοκύριακο”. Έψαξα τα παιχνίδια και είδα ότι η Άρσεναλ έπαιζε εντός έδρας. Σκέφτηκα ότι θα μας φερθούν καλά, οπότε πήγαμε. Καταπληκτικές θέσεις, καθίσαμε στο μπουθ των διευθυντών. Το γεύμα πριν τον αγώνα ήταν απίστευτο.

Μπαίνουμε μέσα, και τότε ο Αρσέν έρχεται στο τραπέζι μας. Συστήνεται στον Ρομέο και του λέει: “Έλα μαζί μου, παιδί μου”. Τον παίρνει στα αποδυτήρια, του γνωρίζει τους παίκτες, του δίνει μια φανέλα υπογεγραμμένη, τον βγάζει στο γήπεδο, και στο τέλος του δίνει ένα κασμιρένιο κασκόλ της Άρσεναλ. Και εκεί τελείωσε. Είχε κερδίσει την καρδιά του Ρομέο.»





