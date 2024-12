Κόκο Γκοφ, η πιο ακριβοπληρωμένη αθλήτρια στον κόσμο: Πώς κέρδισε 30 εκατ. δολάρια παρόλο που δεν κατέκτησε Grand Slam

Αγωνιστικά η σεζόν για την Κόκο Γκοφ ήταν γεμάτη σκαμπανεβάσματα αλλά παρόλο που δεν κέρδισε κάποιο Grand Slam φέτος – σε αντίθεση με τη Σαμπαλένκα και τη Σφιόντεκ, οι οποίες κατέκτησαν από έναν μεγάλο τίτλο – η 20χρονη τενίστρια σημείωσε σημαντική επιτυχία σε οικονομικό επίπεδο.

The 2024 Highest-Paid Female Athlete list is here! The latest from @kbadenhausen, tennis players dominate the list, with Coco Gauff leading the way with $30.4M in earnings this year.



Check out the full list: https://t.co/UAHvschj4f pic.twitter.com/AURKTeK5Mb