FIFA: Συμφωνία ορόσημο με το DAZN για τη δωρεάν μετάδοση του Παγκόσμιου Κυπέλλου συλλόγων

«Το DAZN, η κορυφαία πλατφόρμα αθλητικής ψυχαγωγίας στον κόσμο, επιβεβαιώθηκε σήμερα ως ο αποκλειστικός παγκόσμιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2025 (15/6-13/7)», ανακοίνωσε (4/12) η FIFA.

Η συμφωνία ορόσημο αφορά και τους 63 αγώνες στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA 2025, στο οποίο συμμετέχουν 32 σύλλογοι, σε ζωντανή μετάδοση στο DAZN παγκοσμίως.

