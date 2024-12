Σπανούλης: Πάντα σκεφτόμουν σαν προπονητής, είμαι έτοιμος για τη Euroleague - Θέλω να δώσω ταυτότητα στη Μονακό

Συνέντευξη του νέου τεχνικού της Μονακό, του Βασίλη Σπανούλη, φιλοξενεί σήμερα η Euroleague. Ο παίκτης που όταν «κρέμασε τα παπούτσια του» ήταν πρώτος σε έξι στατιστικές κατηγορίες στη Euroleague, θα πραγματοποιήσει αύριο (29/11) το ντεμπούτο του ως προπονητής στη διοργάνωση και θα το πράξει μάλιστα αυτό απέναντι στον πρωταθλητή Ευρώπης, με τον οποίο είχε κατακτήσει και τον τίτλο της Euroleague το 2009, Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά, ο νέος τεχνικός της Μονακό, Βασίλης Σπανούλης επισήμανε:

Για το αν ήδη μαθαίνει γαλλικά: «Όχι ακόμα, δεν είμαι έτοιμος. Θα προσπαθήσω να μάθω. Η γυναίκα μου τον τελευταίο 1,5 χρόνο μαθαίνει γαλλικά, χωρίς να ξέρει ότι θα έρθω στη Γαλλία. Οπότε είναι έτοιμη να μιλήσει γαλλικά».

Για το αν του έλειψε η διοργάνωση: «Μου έλειψε. Είναι η καλύτερη διοργάνωση. Πολλοί σπουδαίοι προπονητές, παίκτες, οργανισμοί, οπότε είναι η καλύτερη λίγκα. Ήμουν πολλά χρόνια ως παίκτης και ο στόχος μου όταν άρχισα να προπονώ ήταν να έρθω στην Euroleague. Είμαι έτοιμος για την Euroleague».

Για το αν ήταν σημαντικό να αποδείξει την ικανότητά του και να μην πάει στην Euroleague λόγω του ονόματός του: «Πάντα έτσι. Ξεκίνησα χαμηλά, δούλεψα σκληρά, ήμουν ταπεινός και προσπάθησα να καταφέρω τα πάντα με τη δουλειά μου».

