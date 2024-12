Ενωμένοι ενάντια στις αυξήσεις: Οπαδοί από Μάντσεστερ και Λίβερπουλ διαμαρτύρονται για τις τιμές των εισιτηρίων στην Premier League

Αυτό το Σαββατοκύριακο, η Premier League φέρνει αντιμέτωπους τους δύο μεγαλύτερους συλλόγους του Μάντσεστερ με αυτούς του Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ θα αναμετρηθεί με τη Σίτι στο πιο σπουδαίο ντέρμπι της Αγγλίας τα τελευταία χρόνια, ενώ η Γιουνάιτεντ θα παίξει με την Έβερτον την Κυριακή.

🚨 JOINT-ACTION THIS SUNDAY 🚨



Alongside @WeAre1894, @The__1958, @spiritofshankly & @EFC_FanAdvisory were putting rivalries aside on Sunday's fixtures.



City fans standing with United, Everton + Liverpool supporters to say to PL clubs: #StopExploitingLoyalty on ticket prices! 🧵 pic.twitter.com/bfqAreZ3Qx