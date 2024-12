Ολυμπιακοί Αγώνες: Οι Έλληνες Olympians βράβευσαν τους αθλητές που συμμετείχαν στο Παρίσι 2024 - Φωτογραφίες

Κλείσιμο

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής παρουσία της κ. Σπύρου Καπράλου OLY, του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού κ. Γιώργου Μαυρωτά OLY, εκπροσώπων του Κυπριακού Αθλητισμού, εκπροσώπων της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και πλήθους μελών της Ολυμπιακής οικογένειας, η Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες ΕΣΟΑ και η Επιτροπή Αθλητών της ΕΟΕ υποδέχτηκαν και βράβευσαν όλους τους Olympians που συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του «Παρίσι 2024» καθώς και τους προπονητές τους.Παράλληλα, όλοι οι παριστάμενοι Olympians στην εκδήλωση, τόσο του Παρισιού, όσο και προηγούμενων Ολυμπιακών Αγώνων, έλαβαν τα Certificate of Recognition και post nominal pins “ΟLY” από την World Olympians Association που αποτελεί το PhD του αθλητισμού και αναγνωρίζεται παγκοσμίως.Επίσης βραβεύτηκαν ο Αρχηγός και Υπαρχηγός της Ολυμπιακής Ομάδας μας στο Παρίσι Πέτρος Συναδινός και Ιάκωβος Φιλιππούσης. Ιδιαίτερη συγκίνηση η βράβευση της Κυπριακής Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες ΚΕΣΟΑ και της Επιτροπής Αθλητών της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, για τις επιτυχίες των Κυπρίων Olympians στους Ολυμπιακούς Αγώνες, με κορυφαία εκείνη της κατάκτησης του αργυρού μεταλλίου από τον Olympian της Ιστιοπλοΐας Παύλου Κοντίδη OLY.Η εκδήλωση ακόμη αποτέλεσε και μία εξαιρετική ευκαιρία για την απονομή 2 σημαντικών βραβείων που οι Έλληνες Οlympians έχουν θεσπίσει. Έτσι το βραβείο «Make Place For One More Woman», που αποτελεί το πρόγραμμα ισότητας των φύλων της ΕΣΟΑ, έλαβε η πρώτη Ελληνίδα που συμμετείχε στο Μαραθώνιο της Αθήνας το 1974, η κα Ζωζώ Χριστοδούλου, καταρρίπτοντας έτσι αντιλήψεις ετών, αναφορικά με την δυνατότητα των γυναικών να αγωνίζονται σε αγώνες δρόμου αντοχής! Το βραβείο του αθλο-περιβαλλοντικού προγράμματος της ΕΣΟΑ «Olympic Green Values» απονεμήθηκε στην Olympian της Ιστιοπλοΐας κα Βιργινία Κραβαριώτη OLY, για τις πρωτοβουλίες της ώστε ο αθλητισμός να αποτελέσει μία πλατφόρμα έμπρακτης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ορθής οικολογικής συμπεριφοράς.Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ κ. Σπύρος Καπράλος OLY, στο χαιρετισμό του, σημείωσε μεταξύ άλλων: «Για μια ακόμη φορά θα ήθελα να συγχαρώ όλη την Ελληνική Ολυμπιακή Αποστολή που συμμετείχε στους ΟΑ «Παρίσι 2024» και να καλωσορίσω τους νέους Olympians στις τάξεις της ΕΣΟΑ. Με την ευκαιρία θυμίζω το αίτημα που έχουμε υποβάλει στην ελληνική πολιτεία, για την επαγγελματική αποκατάσταση και των Olympians με θέσεις 4 – 8 σε ΟΑ, γιατί και μόνο η συμμετοχή σε τελικούς ΟΑ, είναι σπουδαίο επίτευγμα».Η Πρόεδρος της Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες και της Επιτροπής Αθλητών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κα Βούλα Κοζομπόλη ΟLY, στις δηλώσεις της εκτός από το θέμα της επαγγελματικής αποκατάστασης των Olympians που προανέφερε και ο Πρόεδρος της ΕΟΕ, σημείωσε: «H Ολυμπιακή Οικογένεια υποδέχτηκε σήμερα τα νέα μέλη της, που μας γέμισαν χαρά και περηφάνια από την αγωνιστική συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Η παρουσία στην αποψινή εκδήλωση και των εκπροσώπων των θεσμικών φορέων του Ολυμπιακού Κινήματος στη Κύπρο, αναδεικνύει τη στενή σχέση που έχουμε Ελλαδίτες και Κύπριοι και έτσι όλοι μαζί οι Olympians συνεχίζουμε προσηλωμένοι το έργο μας για την προαγωγή του αθλητισμού και της υγείας που είναι οι κύριοι πυλώνες των δράσεών μας. Επιπλέον, μέσα από παρεμβάσεις και εκπόνηση προγραμμάτων, οι Olympians της Ελλάδας θα συνεχίσουν να προσπαθούν να συμβάλλουν στην επίλυση θεμάτων που απασχολούν όλη τη κοινωνία».