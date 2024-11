Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Κλείσιμο

Τα δύο παιχνίδια (Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός, Athens Kallithea-Παναιτωλικός ) με τα οποία ανοίγει η αυλαία της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, τα ματς της Basket League, οι κατατακτήριες δοκιμές σε Formula 1 και Moto GP και οι αναμετρήσεις από τα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Ευρώπης, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.06:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2024 Petronas Grand Prix of Malaysia – Κατατακτήριες Δοκιμές07:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2024 Petronas Grand Prix of Malaysia – Κατατακτήριες Δοκιμές08:00 Novasports Start WTA 250 2024 Χονγκ Κονγκ, Ημιτελικοί Tένις08:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2024 Petronas Grand Prix of Malaysia – Tissot Sprint09:00 Novasports 6HD WTA 250 2024 Κίνα, Ημιτελικοί Tένις13:00 Mega Play Ολυμπιακός – Χίος Α1 πόλο ανδρών14:30 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Άρσεναλ Premier League Ποδόσφαιρο14:30 Novasports 6HD WTA Finals 1η μέρα Tένις14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Στόουκ – Ντέρμπι Sky Bet EFL Championship Ποδόσφαιρο