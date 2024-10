Six Kings Slam: Ο Τζόκοβιτς 2-0 τον Ναδάλ στο τελευταίο τους παιχνίδι - Βίντεο, φωτογραφίες

Κλείσιμο

Τέλος εποχής για τον Ράφα Ναδάλ, τέλος εποχής για ένα σπουδαίο rivalry, αυτό με τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος επικράτησε 6-2,7-6 (5) του Ισπανού στον μικρό τελικό του Six Kings Slam που φιλοξενήθηκε στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας αλλά η είδηση δεν είναι η νίκη του Νόλε αλλά ότι αυτό ήταν το τελευταίο μεταξύ τους παιχνίδι στην ιστορία του τένις.