Τιμ Γκρόβερ: Στην Ακρόπολη ο γυμναστής των Τζόρνταν, Μπράιαντ και γκουρού της αυτοβελτίωσης - Φωτογραφίες

Κλείσιμο

Έφτασε στην Αθήνα ο Τιμ Γκρόβερ προκειμένου να μιλήσει το Σάββατο (19/10) στο Θέατρο Άλσος.Ο γυμναστής που είναι πίσω από την επιτυχία του Μάικλ Τζόρνταν και του Κόμπε Μπράιαντ το πρωί της Παρασκευής είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί την Ακρόπολη των Αθηνών και το μουσείο της και να περπατήσει στην Διονυσίου Αεροπαγίτου.Ο Τιμ Γκρόβερ είναι ο ιδιοκτήτης του «Attack Athletics Gym», ενός γυμναστηρίου που κόστισε 1.5 εκατ. δολάρια για να χτιστεί το 2007 και έχει έκταση 60 στρεμμάτων. Στο εσωτερικό του υπάρχει αίθουσα 10.000 τετραγωνικών γεμάτη με βάρη, τέσσερα γήπεδα διαστάσεων ΝΒΑ και άλλο ένα χωρητικότητας 1000 θεατών.Έχει εκδώσει τρία πολύ επιτυχημένα βιβλία, τα «Relentless: From Good to Great to unstoppable», «Winning: The Unforgiving Race to Greatness» και «Jump attack: The Formula for Explosive Athletic Performance and Training Like the Pros», τα οποία, ωστόσο, δεν κυκλοφορούν στην ελληνική γλώσσα.Στην Ελλάδα θα καταθέσει τις εμπειρίες του για πολλά και σημαντικά θέματα.«Τι χρειάζεται για να επιτύχεις απόλυτη πνευματική και σωματική κυριαρχία;Πώς να είσαι αμείλικτος και να πετυχαίνεις ό,τι επιθυμείς; Ποια είναι η αλήθεια για τα εμπόδια και τις προσκλήσεις που βρίσκονται ανάμεσα σε εσάς και τους στόχους σας;Πως θα γίνεται πιο δυνατοί, γρήγοροι και ισχυροί τόσο σωματικά όσο και πνευματικά;Πώς γίνονται καλύτεροι ακόμα και οι καλύτεροι… και πώς μπορείς κι εσύ;»: Απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα θα δώσει,το Σάββατο 19 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Άλσος.Στην ομιλία – εκδήλωση, την οποία θα παρουσιάσει ο δημοσιογράφος Αντώνης Στρόιτερ, ο γκουρού της αυτοβελτίωσης θα αποκαλύψει στο ελληνικό κοινό τα μυστικά πίσω από τις πιο επιτυχημένες συνεργασίες του.