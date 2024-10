Το «θαύμα» του Λόνζο Μπολ: Επανεμφανίστηκε με τους Μπούλς 1.006 ημέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του - Βίντεο

Θα μπορούσε να μείνει στην ιστορία του αθλητισμού και ως το «θαύμα» του Λόνζο Μπολ, του πόιντ γκαρντ των Σικάγο Μπουλς, ο οποίος επέστρεψε 1.006 ημέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, έναν τραυματισμό από τον οποίο κανένας αθλητής δεν είχε καταφέρει να γυρίσει.

Στις 14 Ιανουαρίου 2022, ο Λόνζο Μπολ έπαιξε τον τελευταίο του αγώνα μπάσκετ στο NBA. Εκείνη την ημέρα υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο αριστερό γόνατο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ισπανική εφημερίδα «As» . Και αυτό που αρχικά ήταν φαινόταν ένας τραυματισμός στο μηνίσκο, που θα τον κρατούσε εκτός γηπέδου για έξι έως οκτώ εβδομάδες έγινε πολύπλοκο, αποτελώντας δοκιμασία για τον ίδιο, ο οποίος χρειάστηκε να υποβληθεί σε τρεις αρθροσκοπήσεις και μεταμόσχευση χόνδρου τον Μάρτιο του 2023 για να προσπαθήσει να σώσει την καριέρα του.

LONZO BALL IS FINALLY BACK AFTER 2 YEARS 😭



THEN HITS HIS 1ST SHOT 🔥 pic.twitter.com/zCxUiJZGOZ