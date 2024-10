«good times are on the way».



Στην λεζάντα του post έχει γράψει απλά μία καρδούλα και έχει κλείσει τα σχόλια, μετά από τη σχετική συμβουλή που του δόθηκε.



Παρ'όλο που ο Ντάνι είχε να ανεβάσει δική του φωτογραφία από τις 18 Ιανουαρίου του 2023, φαίνεται πως έχει πιστούς ακολούθους αφού η ανάρτηση συγκέντρωσε 582.000 likes μέσα σε λίγες ώρες.





έχει αποφυλακιστεί, προσωρινά καταβάλλοντας εγγύηση ενός εκατομμυρίου ευρώ, εδώ και επτά μήνες περίπου (έχοντας κριθεί ένοχος για βιασμό), αλλά παρ'όλο που έκανε δημόσιες εμφανίσεις, αντιθέτως δεν είχε κάνει καμία ανάρτηση στους λογαριασμούς που διατηρεί σταΣήμερα όμως αποφάσισε να «ανεβάσει» την πρώτη φωτογραφία στο Instagram , μ' ένα χαμόγελο να ζωγραφίζεται στο πρόσωπο του, αλλά ακόμη πιο έντονο ήταν το... μήνυμα που υπήρχε στο μπλουζάκι που φορούσε και το οποίο ανέφερε: