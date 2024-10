Τότεναμ: Ο πατέρας του Σον τιμωρήθηκε με πρόστιμο για επίθεση σε νεαρό ποδοσφαιριστή της ακαδημίας

Μπλεξίματα με την δικαιοσύνη της Νότιας Κορέας έχει ο Γουνγκ Γιανγκ Σον, πατέρας του αστέρα της Τότεναμ, Χεουνγκ Μιν Σον. Ο 61χρονος προπονητής τιμωρήθηκε με πρόστιμο 2 χιλιάδων ευρώ, λόγω της αυταρχικής συμπεριφοράς την οποία ασκεί, όπως φάινεται και στα παιδιά της ακαδημίας.



Ο πατέρας του ποδοσφαιριστή, ο οποίος διευθύνει την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Son, μεγάλο μέρος της οποίας έχει χρηματοδοτήσει ο γιος του, φέρεται να χτύπησε έναν μαθητή με σημαιάκι κόρνερ επειδή «ήρθε τελευταίος σε μία άσκηση κατά την διάρκεια της προπόνησης» (σύμφωνα με την κατάθεσή του).

Son Woong-jung, father of Tottenham star Son Heung-min, has been fined ₦3 million (£1,683) for endangering the welfare of a child at his football academy. pic.twitter.com/fVtwhDVGsC — M.A.P Update (@Mulla_update7) October 13, 2024

Δύο ακόμη μέλη του προπονητικού team της ακαδημίας τιμωρήθηκαν με το ίδιο χρηματικό πόσο για την ίδια παράβαση. Ο ένας εκ των δύο είναι ο αδερφός του ποδοσφαιριστή της Τότεναμ, Χεουνγκ Γιουνγκ Σον.

Το περιστατικό, που έλαβε χώρα τον Μάρτιο σε κατασκήνωση προπόνησης στην Οκινάουα της Ιαπωνίας, προκάλεσε την αντίδραση των γονιών του μαθητή, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι το παιδί τους τραυματίστηκε στον μηρό και χρειάστηκε θεραπεία δύο εβδομάδων. Οι γονείς αποφάσισαν να αναφέρουν το περιστατικό στην αστυνομία, με την υπόθεση να παραπέμπεται στους εισαγγελείς τον Απρίλιο.

Ο προπονητής παραδέχτηκε το περιστατικό και ζήτησε συγγνώμη, αλλά αρνήθηκε ότι η συμπεριφορά του μπορεί να ονομαστεί ως σωματική κακοποίηση. «Αυτό το περιστατικό δεν ήταν σωματική τιμωρία, αλλά μία προβλεπόμενη τιμωρία ως μέρος της προπόνησης φυσικής κατάστασης», δήλωσε. Ωστόσο, επεσήμανε ότι η ακαδημία συνεργάζεται πλήρως με τους νόμους.

Αναγνώρισε, βέβαια, ότι οι προπονητικές του μέθοδοι δεν είναι εκσυγχρονισμένες, λέγοντας: «Θα κάνω αυτοκριτική για τη στάση μου, καθώς επέμεινα στη μέθοδο μου χωρίς να ακολουθήσω τις αλλαγές των καιρών και των νόμων». Επέμεινε επίσης ότι «πολλά από όσα ανέφερε το παιδί που τον κατηγορεί δεν είναι αληθή» και τόνισε ότι οι προπονητές της ακαδημίας «ουδέποτε έκαναν κάτι χωρίς αγάπη για τους νεαρούς παίκτες».

Ο Γουνγκ Γιανγκ Σον είναι μια γνωστή φυσιογνωμία στη Νότια Κορέα, έχοντας παίξει επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αλλά και για τις αυταρχικές του μεθόδους διαπαιδαγώγησης. Με ένα από τα ακραία παραδείγματα να είναι ότι έχει απαγορεύσει στον γιο του να παντρευτεί όσο παίζει επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Σε μεγάλο βαθμό του αποδίδεται η ανατροφή και η προπόνηση του Χεουνγκ Μιν Σον, ενός από τα μεγαλύτερα ταλέντα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο 32χρονος γιος του είναι αυτή τη στιγμή αρχηγός τόσο της Νότιας Κορέας όσο και της Τότεναμ.



