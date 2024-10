Ρότζερ Φέντερερ: Επέστρεψε στη δράση στη Σανγκάη - Συναντήθηκε και με Τζόκοβιτς - Βίντεο

Η Σανγκάη είναι ένας από τους αγαπημένους προορισμούς του Ρότζερ Φέντερερ και οι διοργανωτές του Masters κάθε χρόνο τον καλούν στο event τους.Ο σπουδαίος Ελβετός τενίστας επέστρεψε στην Σανγκάη και φέτος για να παίξει σε διπλό φιλανθρωπικού χαρακτήρα.





Αγωνίστηκε με παρτενέρ τον τραγουδιστή και ηθοποιό Eason Chan, απέναντι στον κορυφαίο Κινέζο τενίστα Zhizhen Zhang και τον παίκτη του πινγκ πονγκ Fan Zendong.



Ο 43χρονος φυσικά δεν ξέχασε το τένις και έδειξε πόσο απλό είναι το άθλημα.



Federer watching Djokovic match today, met him after his win.



Federer;



"Hey old man good fight... you know that you still have it in you, well done."



Love this interaction! 😂pic.twitter.com/TdmuMsLboC