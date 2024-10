Μπερνάρ Αρνό και Red Bull μπαίνουν και στο γαλλικό ποδόσφαιρο - Αγοράζουν ομάδα και αμφισβητούν την κυριαρχία της Παρί Σεv Ζερμέν

Μέσα στους επόμενους μήνες, ενδέχεται να δημιουργηθεί ένας σοβαρός αντίπαλος για την Παρί Σεν Ζερμεν. Η Παρί FC, η δεύτερη ομάδα του Παρισιού (που αγωνίζεται στη Ligue 2), πρόκειται σύντομα να αγοραστεί από την οικογένεια Αρνό, την πλουσιότερη οικογένεια της Γαλλίας και μία από τις πλουσιότερες στον κόσμο, με επικεφαλής τον Μπερνάρ Αρνό, ο οποίος ηγείται του κολοσσού LVMH.

Μαζί με τον Αρνό, ο οποίος στο παρελθόν είχε συνδεθεί με πιθανή αγορά της Μίλαν, θα βρίσκεται και η Red Bull, η οποία ήδη κατέχει πολλές ποδοσφαιρικές ομάδες παγκοσμίως. Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση, από το 2025 θα συνεργαστεί με την Παρί FC και ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ.

