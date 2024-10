Ράφα Ναδάλ: Η μυθιστορηματική ζωή του ανθρώπου που κατέκτησε τον κόσμο με μια ρακέτα στο χέρι - Βίντεο, φωτογραφίες

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tennis TV (@tennistv)

Έναν μεγάλο τίτλο δεν κατέκτησε στην τεράστια καριέρα του. Το ATP Finals. Ο Ράφα Ναδάλ έγινε ο πρώτος τενίστας που έφτασε τα 22 Grand Slam, ο μοναδικός με 14 Roland Garros, ο καλύτερος στο χώμα.





Η γέννηση του μύθου



Την 3η Ιουνίου 1986, γεννήθηκε στο Μανακόρ της νήσου Μαγιόρκα, ο άνθρωπος που έμελλε να γίνει ο "Βασιλιάς" του τένις στην Ισπανία και ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο.

Year 1998, 12-year-old Rafael Nadal loses a junior final in Barcelona and says his opponent played "quite better" than him. Great sportsmanship since he was a kid 👏 pic.twitter.com/YKCLjRPfzD — Luigi Gatto (@gigicat7_) October 10, 2024

Football is in his family, his uncle, Miguel Ángel Nadal, played for Barcelona and Spain. pic.twitter.com/0Mk3wB8NPp — Classic Football Shirts (@classicshirts) October 10, 2024

🎥 Un joven Rafa Nadal 🇪🇸 en el antiguo Lluís Sitjar junto a su tío, Miguel Ángel, en 1989.



📆 Miguel Ángel ficharía por el FC Barcelona en 1991.



📆 Rafa conquistaría el 🏆 en el Campeonato de Baleares Sub12 en 1994.



Un éxito detrás de otro hasta hoy.pic.twitter.com/ofaVp2balI — MisterOnly.Tennis (@OnlyRogerCanFly) April 13, 2020

March 2004: 17-year-old Rafael Nadal defeats world No. 1 Roger Federer 6-3 6-3 in Miami third round. This is when the Fedal rivalry started ♥️



🎥 @TennisTV pic.twitter.com/oZnhfWuoZL — Luigi Gatto (@gigicat7_) October 10, 2024

Το όνομα του ήταν Ραφαέλ Ναδάλ Παρέρα. Γονείς του είναι ο Σεμπάστιαν και η Άννα Μαρία ενώ έχει και μια αδελφή την Μαρία Ισαμπέλ. Ο Ράφα μεγάλωσε και ξεκίνησε να παίζει τένις αλλά και ποδόσφαιρο στην Μαγιόρκα.Είχε στο πλευρό του τους δύο θείους του που ήταν άνθρωποι του αθλητισμού. Ο ένας ήθελε να τον κάνει τενίστα και ο άλλος ποδοσφαιριστή.Ο Τόνι Ναδάλ ήταν ο προπονητής του Ράφα στο τένις από το 1990 έως το 2017 ενώ ο Μιγκέλ Άνχελ ο οποίος ξεκίνησε από τη Μαγιόρκα και έφτασε στη Μπαρτσελόνα και στην εθνική Ισπανίας τον ήθελε ποδοσφαιριστή.Ο Ράφα επέλεξε το τένις αλλά πάντα αγαπούσε το ποδόσφαιρο. Μόλις στα 3 του πανηγύρισε στην αγκαλιά του θείου Μιγκέλ την άνοδο της Μαγιόρκα στη μεγάλη κατηγορία.Στα 14 του αποφάσισε να φύγει από την Μαγιόρκα και να φτάσει στη Βαρκελώνη. Εκεί σπούδασε το τένις και άρχισε να έχει τις πρώτες του μεγάλες επιτυχίες σε διεθνές επίπεδο.Τον Αύγουστο του 2004 κερδίζει τον πρώτο τίτλο της καριέρας του. Ταξίδεψε στη λουτρόπολη του Σοπότ της Πολωνίας και ως Νο71 της παγκόσμιας κατάταξης έφτασε στον τελικό και κέρδισε 6-3,6-4 τον Jose Acauso.Αυτός είναι ο πρώτος τίτλος του σε επίπεδο ATP. Στην καριέρα του έφτασε τους 92. Από αυτούς οι 22 είναι Grand Slam και οι 36 Masters. Έχει επίσης και 5 Davis Cup που είναι κάτι σαν το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου.Το 2005 θα ξεκινήσει την μεγάλη του πορεία στο Roland Garros. Θα ταξιδέψει στο Παρίσι και θα αποκλείσει τον Νταβίντ Φερέρ στους «8», τον Ρότζερ Φέντερερ στους «4» και τον Μαριάνο Πουέρτα στον τελικό.Είναι στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης και ήδη έχει γνωριστεί με το Νο1 εκείνης της εποχής τον Ρότζερ Φέντερερ. Πριν από τον πρώτο τίτλο στο Σοπότ θα παίξει για πρώτη φορά με τον Ρότζερ Φέντερερ στο Miami Masters.Ήταν 28/3/2004 και ο Ναδάλ κερδίζει το Νο1 του κόσμου με 6-3,6-3. Ο Ναδάλ είναι στο Νο34 και θα χρειαστεί να περιμένει 4 χρόνια για να ανέβει στο Νο1. Με τον Ρότζερ Φέντερερ είχαν τεράστια κόντρα μέσα στα κορτ η οποία απογείωσε το άθλημα ανά τον κόσμο.



Με την προσθήκη του Νόβακ Τζόκοβιτς εμφανίστηκε στον κόσμο το περήφημο Big-3 και η καλύτερη εποχή στην ιστορία του αθλήματος είχε ξεκινήσει. Με τον Ρότζερ Φέντερερ θα δώσει 40 παιχνίδια και θα κερδίσει τα 26.







Ο Ναδάλ ήταν εκεί και στο «αντίο» του Φέντερερ στο Laver Cup του 2022 και έπαιξαν μαζί στο διπλό. Μετά έκλαψαν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. Με τον Φέντερερ είναι πολύ καλοί φίλοι ενώ με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και ο ένας και ο άλλος έχουν τυπικές σχέσεις.



Με τον Σέρβο ο Ισπανός έπαιξε 60 ματς και κέρδισε τα 29.

Rafa Nadal's final record at Roland Garros:



112 wins. 4 losses. 14 titles.



Arguably the most dominant any athlete has ever been at a single event 💪 pic.twitter.com/sv4R1K6W6V — Eurosport (@eurosport) October 10, 2024

Rafael Nadal won the Olympics Gold Medal in prime big 3 era. Didn’t have to fake injuries/wait for tik tok generation and his rivals to turn into grandpa. Undisputed GOAT. pic.twitter.com/IlmRxFM0tG — Prophet (@prophetspoison) August 4, 2024

Rafael Nadal when representing 🇪🇸:



- 1 Olympic Singles 🏅

- 1 Olympic Doubles 🏅

- 4-time Davis Cup Champion.

- 2-0 against Djokovic in existing International competitions.



With the pressure of a whole nation upon his shoulders, Rafa always stepped up and delivered 🐐 pic.twitter.com/NzQ8mSQ1gX — Zain | Gracias Rafael ❤️ (@ItzzZain10) June 28, 2023

Το όνομά του είχε ακουστεί μια περιόδο ακόμη και για την θέση του προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης. Αν και ο θείος του, Μινγκέλ Άνχελ, έπαιζε στη Μπαρτσελόνα εκείνος ήταν φανατικός Ρεάλ αλλά όπως έχει πει τότε έπρεπε να υποστηρίξει τον θείο του.

David Beckham signing a Real Madrid shirt for a young Rafael Nadal! ✍️👕



Happy retirement to one of the greatest tennis players ever. ⚽️🎾 pic.twitter.com/tooBFJe1aD — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 10, 2024

Real Madrid Family give their tributes to Rafa Nadal.🤍👑 pic.twitter.com/EoE3T9ftXv — Madrid Zone (@theMadridZone) October 10, 2024

Se acaba de retirar el que es sin ninguna duda el mejor deportista español de la historia, el rey de Roland Garros, el GOAT del tenis y socio de honor del Real Madrid.



Don Rafael Nadal Parera, un legado inolvidable. pic.twitter.com/rNRGpUhG4k — Mario (@Mario___RM) October 10, 2024

Rafael Nadal with his favorite Real Madrid player, Raul 🩶 pic.twitter.com/Z9qZ9lexlQ — Real Madrid Xtra (@RealMadridXtra) October 10, 2024

🚨BREAKING🎾



Rafael Nadal announces retirement from professional tennis. He won 22 grand slam titles in his career.



Q : Messi or Ronaldo ?



🗣️Nadal in 2023 : “I am a Real Madrid fan but Messi is better” pic.twitter.com/BEflfGGp8n — Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) October 10, 2024

Los dos clubes en la vida de Rafa Nadal 😍



Profeta merengue y bermellón alrededor de todo el planeta. Así han expresado su cariño el Real Madrid CF y el RCD Mallorca.



¡Fuiste, eres y serás eterno, Rafa! 👑 pic.twitter.com/SDh1y1uf2b — DAZN España (@DAZN_ES) October 10, 2024

"SIEMPRE SERÁS UNA LEYENDA", el mensaje que le dedicó Kylian Mbappé a Rafa Nadal. Hace muy poco, se cruzaron tras el partido entre Mallorca y Real Madrid, y el francés le regaló su camiseta. pic.twitter.com/I7ITiy1XzY — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2024

Rafael Nadal, tenisi bıraktığını açıkladı. 🤍 pic.twitter.com/2haHzH8mhb — Real Madrid Türkiye 🇹🇷 (@Rmcf__Tr) October 10, 2024

Rafa Nadal & Roger Federer in a new campaign for Louis Vuitton



“Do you remember the first time you met each other?”



Rafa: “I do remember. Probably not him.”



Roger: “I don’t. Was I nice to you?”



Rafa: “You were a little bit arrogant” 😂



The Fedal reunion we all needed. 🥹 pic.twitter.com/jdQvpXV5Px — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 18, 2024

🏆 2005

🏆 2006

🏆 2007

🏆 2008

🏆 2010

🏆 2011

🏆 2012

🏆 2013

🏆 2014

🏆 2017

🏆 2018

🏆 2019

🏆 2020

🏆 2022



El español... @RafaelNadal!!!!!! 🇪🇸



Sus 1️⃣4️⃣ Roland-Garros que viste en @Eurosport_ES. pic.twitter.com/KunYDMx2Xj — Eurosport.es (@Eurosport_ES) October 10, 2024

When Tennis meets Football 🎾⚽️



Rafael Nadal holding Spain’s World Cup trophy in 2010 🇪🇸🏆 pic.twitter.com/5PGB2AH89t — Pulse Sports Nigeria (@PulseSportsNG) October 10, 2024

"Tu as été la compagne idéale durant toutes ses années de carrière." Rafael Nadal annonce prendre sa retraite après la Coupe Davis et remercie sa femme. Retour sur la love story de la famille Nadal.❤️ pic.twitter.com/Rnu10UVdlx — ELLE (@ELLEfrance) October 10, 2024

This photo of Rafa Nadal's wife, sister and baby 😭😭😭😭😭🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/ftOne6BfzT — Non-anxiety Magnet (parody) (@goesonrants) April 25, 2024

Hayranı olduğum sporculardan biri, Rafa Nadal, tenisi bıraktığını açıklamış. Artık emeklilik vakti gelmişti ama beni şaşırtan Rafa'nın 19 yıl boyunca evli olduğu kadını ilk defa bugün öğrenmem. Her şeylerini gözümüzün önünde yaşayan ünlüler içinde o kadar sıradışı ki... pic.twitter.com/FkzgVggO8z — HayriyeGüneş (@Hakimaane_) October 10, 2024

Nadal a su mujer, Mery: "Gracias por todo lo que has hecho, creo que has sido mi compañera de viaje perfecta" https://t.co/fR1zyxvcsL pic.twitter.com/XwLPHKDcRQ — CHIC (@ChicRevista) October 10, 2024

Happy 1st Wedding Anniversary to His Excellency Don Rafael Nadal and his beautiful lady, Mery @RafaelNadal pic.twitter.com/WYaWdH8DO5 — Kim (@wilde4ways) October 19, 2020

Rafael Nadal and his son Rafa Junior #Paris2024 pic.twitter.com/JKpQ3KJZo2 — H (@HQpcrt) July 26, 2024

Robin Soderling. Ο Σουηδός τον κέρδισε και ... τρελάθηκε. Μιλώντας πολλά χρόνια μετά για εκείνη την περίοδο αποκάλυψε ότι σκέφτηκε και να αυτοκτονήσει.









«Είχα διαρκές άγχος όσο ήμουν επαγγελματίας τενίστας, "φώλιαζε" μέσα μου. Καθόμουν μέσα στο διαμέρισμά μου και ο παραμικρός θόρυβος με πανικόβαλε. Είτε ένα γράμμα που βάζανε κάτω από την πόρτα είτε το χτύπημα ενός τηλεφώνου μπορούσε να με αναστατώσει πολύ. Η κατάσταση χειροτέρεψε μετά τη νίκη μου επί του Ράφα το 2009.



Μόνο από τρεις τενίστες μπορούσα να χάσω (εννοεί τους Big3). Όταν έπαιζα με όλους τους άλλους, έβλεπε τον εαυτό μου σαν αποτυχία αν δεν κέρδιζα. Πάλι επικρατούσε πανικός και έκλαιγα ασταμάτητα. Κάθε μέρα που είχα αγώνα, κλεινόμουν στον εαυτό μου και είχα απίστευτο άγχος. Είχα βάλει στο Google να βρω τρόπους για να αυτοκτονήσω. Ποτέ δεν είχα αληθινή πρόθεση αλλά μέσα μου πίστευα ότι έπρεπε να ξεφύγω από την κόλαση που ζούσα», είχε πει ο Σουηδός.





ριν από κάθε αγώνα κάνει ένα κρύο ντους. Όταν μπαίνει στο γήπεδο, πάντα έχει την ρακέτα στο αριστερό του χέρι, βάζει την τσάντα του πάντα σε καρέκλα και ποτέ στο έδαφος.





Είναι φίλος με όλα τα αστέρια της Ρεάλ Μαδρίτης και κάνει και δουλειές στην εστίαση με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Οι οπαδοί της Ρεάλ έχουν κάνει κορεό στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για εκείνον και το όνειρό του είναι να παίξει στο νέο γήπεδο ένα παιχνίδι με τον Ρότζερ Φέντερερ παρουσία 100.000 θεατών.Για χάρη του Φέντερερ ταξίδεψε στη Νότιο Αφρική, χώρα καταγωγής της μητέρας του Ρότζερ, για να παίξει αγώνα επίδειξης με τον φίλο του αλλά και με τον Μπιλς Γκέιτς. Ο Ναδάλ λατρεύει το ποδόσφαιρο αλλά και το γκολφ.«Ο Ράφα μοιράζεται παρόμοιες αξίες και αμοιβαίο σεβασμό και είναι ένας ιδιαίτερος φίλος και αντίπαλος που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή μου ως επαγγελματία αθλητή, αθλητή και άτομο» είχε πει ο Ρότζερ για τον Ράφα, με τον Ισπανό να απαντά: «Πάντα έλεγα ότι ο Ρότζερ έχει εμπνεύσει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου και εμένα. Πιστεύω ότι η αντιπαλότητά μας έχει σίγουρα ανεβάσει τον πήχη στον αθλητισμό όσον αφορά την υγιή άμιλλα και πώς οι αθλητές μπορούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό στο γήπεδο, στο μέγιστο, θέλοντας οπωσδήποτε να κερδίσουν με κάθε τρόπο, αλλά με τεράστιο σεβασμό για τον αντίπαλο. Η αντιπαλότητα έμενε πάντα στο γήπεδο και ξέραμε ότι έπρεπε να είναι πάντα έτσι».Ο Λουίς Ενρίκε, που σήμερα είναι προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, και κάποτε ήταν συμπαίκτης με τον θείο του Ναδάλ στη Μπαρτσελόνα είχε πει κάποτε για τον Ράφα: «Είναι ο ιδανικός αθλητής. Είναι αλήθεια πως δεν μπορείς να είσαι καλύτερος από αυτός στον τρόπο διαχείρισης της ήττας. Όλοι οι μεγάλοι αθλητές όταν έρχεται η ήττα σ’ ένα μεγάλο αγώνα βλέπεις απογοητεύονται κάτι που δεν συμβαίνει σ’ αυτόν. Είναι αδύνατο να μην αγαπάς τον Ράφα Ναδάλ. Σ’ έναν αγώνα που παίξαμε στο Μανακόρ ανάμεσα στην ομάδα και τους συμπαίκτες του Μινγκέλ , ο Ράφα ήταν στην ομάδα του και σκόραρε ένα γκολ με βολέ που μας συγκλόνισε. Τότε είπα: Εάν ο Ράφα ήταν ποδοσφαιριστής…».Το 2010 η Ισπανία κέρδισε το World Cup στη Νότιο Αφρική και ο Ράφα ήταν εκεί για να πανηγυρίσει με τον Ινιέστα, τον Τσάβι, τον Πουγιόλ, τον Ραούλ και τον Πικέ.Η «Marca» τον είχε ονομάσει ως τον καλύτερο Ισπανό αθλητή όλων των εποχών.Μεγάλη φαν του Ράφα Ναδάλ ήταν και είναι η Σακίρα. Η Κολομβιανή σούπερ σταρ του τραγουδιού έβλεπε πολλά παιχνίδια του Ισπανού όσο ήταν μαζί με τον Ζεράρ Πικέ ο οποίος έχει τα τελευταία χρόνια στραφεί στον χώρο της οργάνωσης αγώνων στο τένις.Πριν από χρόνια ο Ναδάλ δέχτηκε να πρωταγωνιστήσει στο video clip του τραγουδιού της με τίτλο «Gypsy». Ο Ναδάλ έχει δώσει το όνομα του σε αστεροειδή και υπεύθυνο για αυτό ήταν το αστεροσκοπείο της Μαγιόρκα.Ο Ράφα Ναδάλ έχει τη δική του Ακαδημία τένις στη Μαγιόρκα από την οποία έχουν φοιτήσει παίκτες όπως ο Ρούνε και ο Ρουντ. Επιπλέον είναι πάντα δίπλα στους συμπατριώτες του και όταν το νησί είχε «βουλιάξει» από τη λάσπη έδωσε περισσότερα κάποια εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών κα ακόμη και ο ίδιος πήρε σκούπα και φτυάρι για να καθαρίσει.Το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019 ο Ναδάλ παντρεύτηκε στη Μαγιόρκα, τη Μαρία Φρανθίσκα Περέγιο. Η σύζυγος Ναδάλ γεννήθηκε το 1988, δυο χρόνια μετά από τον Ράφα, στην Πάλμα Ντε Μαγιόρκα της Ισπανίας.Οι δυο τους γνωρίστηκαν στο σχολείο αλλά η σχέση τους ξεκίνησε από το 2005 με τον Ναδάλ να την οδηγεί στην εκκλησία μετά από σχεδόν 15 χρόνια.Η Περέγιο που είναι πολύ φίλη με την αδελφή του Ράφα έχει σπουδάσει στο Λονδίνο διοίκηση επιχειρήσεων και εδώ και χρόνια είναι το "αφεντικό" στο ίδρυμα "Ράφα Ναδάλ". Το Σάββατο 8/10/2022 η Μαρία έφερε στον κόσμο σε κλινική της Πάλμα Ντε Μαγιόρκα τον γιο τους.Ο Ράφα Ναδάλ θα είχε σταματήσει από το 2022 το τένις αλλά όπως έχει δηλώσει θα ήθελε να έχει εικόνες ο γιος του από τον μπαμπά του εν δράσει. Μαζί με την μητέρα του ο διάδοχος τον ακολούθησε στην Αυστραλία, στη Γαλλία και είδε τον μπαμπά να σερβίρει και να βγάζει σπουδαίες άμυνες στα τελευταία του.Το 2005 πήρε διά χειρός Ζινεντίν Ζιντάν τον πρώτο του τίτλου στο Roland Garros. Μετά από χρόνια έμελλε να γίνει άγαλμα στις εγκαταστάσεις του Roland Garros στο Παρίσι. Πως να μην του έκαναν άγαλμα;Ο Ράφα Ναδάλ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο παριζιάνικο όπεν με 97% επιτυχία. Έχει 112 νίκες σε 116 παιχνίδια. Από το 2005 έχασε για πρώτη φορά το 2009. Τότε πέφτει θύμα τεράστιας έκπληξης.Στον 4ο γύρο ηττήθηκε 3-1 σετ από τονΓια την ιστορία ο Ρόμπιν απέκλεισε τον Ναδάλ αλλά έχασε στον τελικό από τον Φέντερερ. Ο Ισπανός κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο το 2005 και τον τελευταίο το 2022 στα χρόνια του covid-19.To Παρίσι τον τίμησε και στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 αφού αν και Ισπανός είναι το απόλυτο σύμβολο για το σπουδαιότερο τουρνουά των σπορ στη Γαλλία. Ο Ναδάλ συμμετείχε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες σε μονό και διπλό (με Αλκαράθ).Στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη έχει ένα χρυσό μετάλλιο στο απλό (2008, Πεκίνο) και ένα χρυσό στο διπλό (2016, Ρίο).Ο Ράφα Ναδάλ εκτός από τα 14 Roland Garros έχει 2 Wimbledon, 2 Australian Open και 4 US Open. Το όνειρό του ήταν να κλείσει την καριέρα του κερδίζοντας το Roland Garros αλλά δεν το έκανε πραγματικότητα.Το 2020 κέρδισε το Roland Garros και ισοφάρισε τα 20 Grand Slam του Φέντερερ. Το 2022 τον ξεπέρασε κερδίζοντας το Australian Open και το 2022 έγινε ο πρώτος που έφτασε τα 22 Grand Slam (στο Roland Garros).O Ράφα Ναδάλ έκλεισε την καριέρα του με 1080 νίκες και 227 ήττες. Το Νοέμβριο του 2020 στο Paris Masters έγινε ο 4ος παίκτης που φτάνει τις 1000 νίκες μετά τους Κόνορς, Λεντλ και Φέντερερ.Το 2008 κατά τους μύστες του τένις διεξήχθη στο Wimbledon ο καλύτερος τελικός όλων των εποχών στο τένις. Αντίπαλοι ήταν ο Ρότζερ Φέντερερ και ο Ράφα Ναδάλ. O Ελβετός κέρδισε τον τίτλο 5 σερί χρονιές στο Wimbledon αλλά ο Ισπανός τον σταμάτησε.Θα χρειαστεί 4 ώρες και 48 λεπτά! Επικράτησε 6-4,6-4, 6-7 (5), 6-7 (8), 9-7! Ο Ράφα θα κέρδιζε την κούπα στο Wimbledon και το 2010.Στο γρασίδι ο Ράφα Ναδάλ έχει μόλις 4 τίτλους και 79,2 % επιτυχία. Στα χωμάτινα κορτ έχει 63 τίτλους και 91,3%, και στις σκληρές επιφάνειες έχει 25 και 77,6 %. Ο Ράφα Ναδάλ έχει τους περισσότερους τίτλους από κάθε παίκτη στο χώμα αλλά και τα περισσότερα Davis Cup.Ο Ράφα Ναδάλ έχει πολλά τικ και δεν τα έκρυβε καθόλη τη διάρκεια της καριέρας του. Βάζει πάντα σε σειρά τα μπουκάλια που έχει στον πάγκο, π





Πριν σερβίρει κουνάει τον δεξί ή τον αριστερό του ώμο. Πάντα φτιάχνει την κορδέλα που έχει στα μαλλιά για τον ιδρώτα.











Ο Ισπανός εκτός γηπέδων του αρέσει να περνάει χρόνο με την οικογένειά και τους φίλους. Είναι λάτρης της μεσογειακής κουζίνας, δεν του αρέσουν τα μακρινά ταξίδια αλλά για 20 και πλέον χρόνια ήταν κάθε σεζόν στις ΗΠΑ και στην Αυστραλία.











Παλαιότερα φοβόταν τα σκυλιά. Έχει μεγάλη αδυναμία στην μικρότερη αδελφή του.



Κόντρα στους τραυματισμούς



Από παιδί παύλευε με τους τραυματισμούς αλλά δεν λύγισε. Έχει περισσότερους από 30 στην καριέρα του. Το δεξί του γόνατο τον έχει πληγώσει έξι φορές. Χέρια, πόδια, αγκώνες.



Στα 17 του υπέστη κάταγμα κόπωσης στο σκαφοειδές. Έμαθε να ζει με χάπια, ενέσεις και πολύ πόνο. Έχασε μερικά Grand Slam.









«Συνήθως όταν ένας άνθρωπος πονάει κάνει ό,τι μπορεί για να ηρεμήσει. Ο Ράφα φτάνει τον εαυτό του στα άκρα. Βγάζει τόση ενέργεια που είναι πάνω από τα ανθρώπινα όρια και ένταση που δεν διαθέτει ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Έχει λαβωθεί σε όλα τα μέρη του σώματος του και παρ' όλα αυτά δεν έχει 'κόψει' κάτι από τον τρόπο που παίζει. Μπορώ να καταλάβω τι κάνει, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Πρέπει να είναι τραυματική εμπειρία να καταπονεί τα γόνατα του, δεδομένων των χρόνιων παθήσεων» είχε πει κάποτε για εκείνον ο ορθοπεδικός Μπεν Γιουθ.





Ο Ράφα Ναδάλ ήταν ένας «ταύρος» που τον κέρδισε το τένις και κέρδισε τα πάντα με μια ρακέτα στο χέρι.