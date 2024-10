Αγγλία: Εντείνεται η ανησυχία για Κέιν ενόψει του αγώνα με την Ελλάδα

«Η ανησυχία για τον Χάρι Κέιν εντείνεται με τον Άγγλο επιθετικό να αναμένεται να χάσει τον αγώνα με την Ελλάδα» γράφει η Telegraph κι όσο περισσότερο πλησιάζει η ώρα του αγώνα της Αγγλίας με τη «γαλανόλευκη», τόσο περισσότερο μεγαλώνουν και οι αμφιβολίες για την παρουσία του αρχηγού των «Τριών Λιονταριών» στην αναμέτρηση της Πέμπτης (10/10, 21:45).

BREAKING: Harry Kane and Jack Grealish absent from England training today ❌



Curtis Jones and Tino Livramento have been called up to the squad 🚨 pic.twitter.com/lEQur7G5Dh