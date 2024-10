Ατλέτικο Μαδρίτης: Το «Civitas» δίνει τη θέση του στο «Riyadh Air Metropolitano» σε μια συμφωνία 300 εκατ. ευρώ

Το μεγαλύτερο χορηγικό συμβόλαιο στην ιστορία του συλλόγου, εξασφάλισε η Ατλέτικο Μαδρίτης καθώς αλλάζει η ονομασία του γηπέδου Metropolitano σε μια συμφωνία που αναμένεται να φέρει περίπου 300 εκατ. ευρώ στα ταμεία του συλλόγου.





Η συνεργασία της Cívitas με το γήπεδο Metropolitano φτάνει στο τέλος της, και η σαουδαραβική αεροπορική εταιρεία Riyadh Air θα είναι η νέα «naming sponsor» της έδρας της Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Ατλέτικο Μαδρίτης και ο κύριος χορηγός της υπέγραψαν συμφωνία για να μετονομαστεί το γήπεδο σε Riyadh Air Metropolitano τουλάχιστον μέχρι το 2033.

Με αυτή τη νέα συμφωνία, η Ατλέτικο Μαδρίτης εξασφάλισε ένα ιδιαίτερα προσοδοφόρο συμβόλαιο φέρνοντάς την στην πρώτη γραμμή των ομάδων που συνεργάζονται με αεροπορικές εταιρείες. Αυτή η νέα εποχή, η οποία θα διαρκέσει τουλάχιστον για τις επόμενες εννέα σεζόν, θα ξεκινήσει στις 20 Οκτωβρίου με τον αγώνα της Ατλέτικο εναντίον της Λεγανές.

Η συμφωνία με τη σαουδαραβική εταιρεία, η οποία είναι ιδιοκτησία του Δημόσιου Ταμείου Επενδύσεων (PIF), σηματοδοτεί μια νέα φάση για τον ήδη βασικό χορηγό του συλλόγου, του οποίου το λογότυπο κοσμεί τη φανέλα της ομάδας από το 2022, βάσει μιας συμφωνίας ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ ετησίως έως το 2027. Τώρα, αυτό το συμβόλαιο εντάσσεται στη νέα συμφωνία, διάρκειας εννέα ετών με την αξία της να φτάνει στα 300 εκατ. ευρώ.

