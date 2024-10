Ολλανδία: Πέθανε ο θρυλικός Γιόχαν Νέσκενς - Ο «Διόσκουρος» του Κρόιφ έγραψε ιστορία με τον Άγιαξ και την Εθνική

Πέθανε ξαφνικά στην Αλγερία σε ηλικία 73 ετών ο θρυλικός Ολλανδός μέσος Γιόχαν Νέσκενς, όπως ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ολλανδίας (KNVB).

Αισθάνθηκε αδιαθεσία χθες (6/10), όπου βρισκόταν σε επίσημη εκδήλωση στη χώρα της Αφρικής εκπροσωπώντας την KNVB και σήμερα ανακοινώθηκε ο θάνατός του.

Στον Άγιαξ, ο Νέσκενς ήταν μέρος της μεγάλης ομάδας που κατέκτησε την Ευρώπη, με τρία συνεχόμενα ευρωπαϊκά κύπελλα, μεταξύ 1971 και 1973, με αρχηγό τον Γιόχαν Κρόιφ.

Αγωνίστηκε στη Μπαρτσελόνα μεταξύ 1974 και 1979, ένας από τους μεγάλους μύθους στην ιστορία του ολλανδικού ποδοσφαίρου και ένας από τους πιο αγαπημένους ξένους ποδοσφαιριστές στην ιστορία της Μπαρτσελόνα.

Ένα αληθινό ίνδαλμα, που σχημάτισε, μαζί με τον Γιόχαν Κρόιφ, ένα από τα κορυφαία «ζευγάρια» στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Ο Νέσκενς έφτασε στη Μπαρτσελόνα από τον Άγιαξ το καλοκαίρι του 1974, μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο της Γερμανίας, στον τελικό του οποίου είχε σκοράρει το γκολ των «πορτοκαλί» από το σημείο του πέναλτι, και έπαιξε στη Μπαρτσελόνα μέχρι το 1979, μετά τον τελικό στη Βασιλεία.

We are deeply saddened to hear about the passing of Johan Neeskens. Our thoughts are with his family at this time ♥️



Rest in peace, Ajax legend. pic.twitter.com/IXsuVCHDee