Σάκκαρη: Έμεινε εκτός του Top 20 για πρώτη φορά από το 2021

Η Μαρία Σάκκαρη, η οποία τραυματίστηκε στο US Open και από τότε είναι εκτός αγώνων, έχασε άλλες πέντε θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και έπεσε στο Νο 22 της παγκόσμιας κατάταξης, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, για το επαγγελματικό τένις γυναικών, τη νέα λίστα της οποίας ανακοίνωσε σήμερα η WTA.

Είναι χαρακτηριστικό πως η Σάκκαρη βρίσκεται εκτός της κορυφαίας 20άδας για πρώτη φορά μετά 2021.

Μεγάλη άνοδο είχε η Καρολίνα Μούτσοβα η οποία ως φιναλίστ στο China Open του Πεκίνου, κέρδισε 18 θέσεις και έφτασε στο Νο.31, ενώ 2 θέσεις ανέβηκε και η πρωταθλήτρια στη διοργάνωση Κόκο Γκοφ που πλέον βρίσκεται στο Νο.4.

thank you everyone for all of the love and support these two weeks here in Beijing❤️. Very grateful for it all! See you next year! pic.twitter.com/uZbGj4pVtr