Σφαγή της Χαμάς: Συγκλονίζει η Βλάντα με το κόκκινο σάλι που επέζησε - «Έμεινα ζωντανή για την κόρη μου»

Οι τύψεις την κυριεύουν ένα χρόνο μετά τη φονική επίθεση της Χαμάς . Η νεαρή γυναίκα από την Ουκρανία, Βλάντα Ποτάποφ, κατάφερε να επιζήσει από την τραγωδία, όμως λυπάται για ένα και μόνο πράγμα.Αποκαλύπτει ότι θα ήθελε να σώσει κι άλλους ανθρώπους την ημέρα εκείνη και ότι το τραύμα στην ψυχή της δεν έχει ακόμη επουλωθεί. Η Βλάντα έγινε γνωστή ως η «γυναίκα με τα κόκκινα», καθώς ο φακός την απαθανάτισε να τρέχει πανικόβλητη όταν ένοπλοι της Χαμάς εισέβαλαν στοσφαγιάζοντας περισσότερους από 360 ανθρώπους. Περίπου 40 από τους παρευρισκόμενους τέθηκαν υπό καθεστώς ομηρείας.Κανείς δεν ήξερε τι είχε απογίνει η νεαρή γυναίκα που πρωταγωνιστούσε στο βίντεο. Η Βλάντα, με το κόκκινο σάλι στους ώμους της, έτρεχε πανικόβλητη στην έρημο για να σωθεί από τους τρομοκράτες της Χαμάς. Εβδομάδες αργότερα, πολλοί αναρωτιόντουσαν αν ήταν ζωντανή ή νεκρή, μέχρι που την εντόπισε δημοσιογράφος της εφημερίδας Daily Mail. Σε εκείνον αποκάλυψε τα φρικτά γεγονότα που έζησε.Έναν χρόνο μετά, η Ουκρανή μητέρα μίλησε για τα γεγονότα που άλλαξαν τη ζωή της για πάντα και εξακολουθούν να τη στοιχειώνουν. Επιστρέφοντας στο σπίτι της, η οργανώτρια γάμων μίλησε για την εφιαλτική εμπειρία που έζησε στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τις τύψεις που νιώθει γιατί δεν μπόρεσε να σώσει περισσότερους ανθρώπους:«Εγώ επέζησα, αλλά άλλοι δεν ήταν τόσο τυχεροί. Αυτό το σκέφτομαι συνεχώς. Μου βαραίνει το μυαλό. Είμαι ακόμα σοκαρισμένη από αυτό που συνέβη, ακόμη κι αν έχει περάσει ένας χρόνος. Πηγαίνω σε ψυχολόγο, όπως και πολλοί άλλοι που ήταν εκεί, και διαπιστώνω ότι το να μιλάω με ανθρώπους με βοηθά να αντιμετωπίσω αυτό που συνέβη εκείνη την ημέρα.«Αλλά μερικές φορές αναρωτιέμαι ποιος μπορεί να με βοηθήσει όταν όλο αυτό συμβαίνει ακόμη γύρω μας και ο φόβος είναι εδώ, υπαρκτός». Η 26χρονη Βλάντα πάσχει από διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD) και νιώθει ενοχές που η ίδια είναι ζωντανή, ενώ άλλοι όχι. Η ίδια εξηγεί πως, την ώρα που εξελισσόταν το μουσικό φεστιβάλ, ένοπλοι τρομοκράτες προσγειώθηκαν στην περιοχή με αλεξίπτωτα πλαγιάς, για να, συμμετέχοντας σε μια πολύ προσεκτικά σχεδιασμένη δολοφονική αποστολή.Σήμερα, η Βλάντα αποκάλυψε ότι το μόνο που μπορούσε να σκεφτεί εκείνη τη στιγμή ήταν να μείνει ζωντανή για χάρη της τρίχρονης κόρης της. «Όταν θυμάμαι εκείνη την ημέρα πριν από έναν χρόνο, όλα φαίνονται τόσο ζωντανά… το μόνο που σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή ήταν να μείνω ζωντανή για την κόρη μου, τη Ρόμι, και λέω καθημερινά ένα μεγάλο ευχαριστώ γι’ αυτό. Σε λίγες ημέρες, η Ρόμι θα γίνει τεσσάρων ετών, και το ένα τέταρτο της ζωής της, βιώνει μόνο πόλεμο». «Είναι τρομερό για εμάς, αλλά πολλές χώρες δεν φαίνεται να κατανοούν τι ζούμε εδώ», υποστηρίζει η νεαρή Ουκρανή.Η Βλάντα αποφάσισε να πάει στο φεστιβάλ Nova την τελευταία στιγμή με τον αγαπημένο της, Μάταν, και έναν φίλο του, τον Μάι. Ξαφνικά έχασε τον σύντροφό της από τα μάτια της και είδε φίλους της να σκοτώνονται εν ψυχρώ, καθώς οι τρομοκράτες άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως. Χρειάστηκε σχεδόν ένα 24ωρο για να μπορέσει να αγκαλιάσει την τρίχρονη τότε Ρόμι, επιστρέφοντας στο σπίτι της.«Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους τρομοκράτες να νικήσουν. Πρέπει να μείνουμε δυνατοί για το Ισραήλ και για τους ομήρους που βρίσκονται ακόμα στη Γάζα. Αλλά την ίδια στιγμή, η κατάσταση εδώ είναι τρομακτική, με ρουκέτες από τη Γάζα, τον Λίβανο και το Ιράν… Φαίνεται πως αυτός ο πόλεμος δεν θα τελειώσει ποτέ».Μιλώντας για την καθημερινότητά της, η Βλάντα, που ζει στην παράκτια πόλη Ashdod, νότια του Τελ Αβίβ, προσθέτει: «Γίνονται συνεχώς τρομοκρατικές επιθέσεις, η τελευταία μόλις την περασμένη εβδομάδα. Δεν νιώθεις ασφαλής φεύγοντας από το σπίτι σου, αλλά πρέπει να είσαι δυνατός. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους τρομοκράτες να κερδίσουν. Οι επιθέσεις δεν σταματούν, και συνεχώς ακούμε τις σειρήνες».Στην πιο πρόσφατη ανάρτησή της, η τετράχρονη κόρη της φαίνεται να χαμογελά και να παίζει υπό τους ήχους του τραγουδιού Girls Just Want to Have Fun της Σίντι Λόπερ. Άλλες εικόνες δείχνουν τη Βλάντα να απολαμβάνει την παραλία με τον αγαπημένο της Μάταν.