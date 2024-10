Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του 16χρονου Ομπι-Μάρτιν

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον και μετά τη συμφωνία με την Περθ Γκλόρι της Αυστραλίας για τον 16χρονο δεξιό μπακ, Τζέιμς Οουβερι, αλλά και την απόκτηση του νέου ταλέντου της Σλοβακίας, Σάμουελ Λουσάλε, από τις ακαδημίες της Κρίσταλ Πάλας, ανακοίνωσε και τη μεταγραφή ενός ακόμη 16χρονου, του Τσίντο Ομπι-Μάρτιν.

🔴✨ Chido Obi Martin: “I’m very happy to sign with Man United, an amazing club”.



“It’s now time to focus and achieve all my dreams”. pic.twitter.com/NjI3mUOByd