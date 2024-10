Τζένι Ερμόσο: Το φιλί που οδήγησε σε τεράστιο σκάνδαλο στην Ισπανία, έρχεται σε ντοκιμαντέρ από το Netflix

Ένα χρόνο μετά το περιβόητο σκάνδαλο που ξέσπασε στο ισπανικό ποδόσφαιρο με πρωταγωνιστές τον τότε πρόεδρο της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Λουίς Ρουμπιάλες, και την διεθνή ποδοσφαιρίστρια Τζένι Ερμόσο, το Netflix φέρνει στην οθόνη ένα αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ.

Το περιστατικό που πυροδότησε τεράστιες αντιδράσεις συνέβη κατά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών το 2023, όταν ο Ρουμπιάλες φίλησε την Ερμόσο χωρίς τη συγκατάθεσή της κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών της νίκης. Το φιλί αυτό προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις, θέτοντας επί τάπητος ζητήματα σεξισμού και κακομεταχείρισης στις αθλητικές διοργανώσεις, οδηγώντας σε παραίτηση του Ρουμπιάλες και ευρύτερες αλλαγές στο ισπανικό ποδόσφαιρο.

Πρόκειται για το μεγάλο μήκους ντοκιμαντέρ, «It’s All Over: The Kiss That Changed Spanish Football», στο οποίο καταγράφονται τα γεγονότα εκείνης της ημέρας, αλλά και όσων ακολούθησαν.Στο ντοκιμαντέρ, όπως αναφέρει το Variety, δίνουν συνεντεύξεις πρόσωπα από την Εθνική Ισπανίας, που αφηγούνται τα ταραχώδη χρόνια που προηγήθηκαν του Παγκοσμίου Κυπέλλου, την επιτυχία για την κατάκτησή του, αλλά και τις συνέπειες που υπήρξαν από τις παραβατικές ενέργειες του πρώην προέδρου της Ισπανικής Ομοσπονδίας.

Πηγή:gazzetta.gr



