Bundesliga, Μπάγερν Μονάχου εναντίον Μπάγερ Λεβερκούζεν: Από το Oktoberfest στο... Goaltoberfest

Tomorrow. Ready. Werkself. 😮‍💨⚫️🔴 pic.twitter.com/2uiPYG0DpV

Η Λεβερκούζεν παρουσίασε αμυντικά κενά στο ξεκίνημα της σεζόν, έχοντας δεχθεί εννέα γκολ σε τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος, τρία από αυτά στη νίκη με 4-3 επί της Βόλφσμπουργκ στον τελευταίο της αγώνα:

«Η ομάδα πρέπει να είναι συμπαγής, πρέπει να αμυνόμαστε μαζί ως ομάδα. Έχουμε ένα ξεκάθαρο πλάνο παιχνιδιού, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε μεγάλα κενά.

Έχουμε ένα ξεκάθαρο σχέδιο παιχνιδιού ως προς το πώς θέλουμε να παίξουμε. Θα δώσουμε τα πάντα. Αν δεν αμυνθούμε καλά, είναι δύσκολο για τους παίκτες να κερδίσουν. Θέλουμε να είμαστε συνεπείς».

Κομπανί: «Η Μπάγερν είναι πάντα το φαβορί»

Ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, Βενσάν Κομπανί, παραδέχθηκε ότι το ματς με τη Λεβερκούζεν θα είναι απαιτητικό, αλλά τόνισε ότι η Μπάγερν είναι το φαβορί.

Η Μπάγερν έχει κερδίσει και τους έξι αγώνες της σε όλες τις διοργανώσεις υπό τον Κομπανί και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας σκοράρει 20 γκολ στα τρία τελευταία παιχνίδια της.

«Είναι καλό που όλοι είναι ενθουσιασμένοι με το παιχνίδι. Προφανώς θα είναι ένα σημαντικό παιχνίδι, απέναντι στην καλύτερη ομάδα των τελευταίων 12 μηνών. Ανυπομονούμε για το παιχνίδι. Δε θα είναι εύκολο», είπε ο Βενσάν Κομπανί στους δημοσιογράφους.

«Θέλουμε να δοκιμάσουμε τον εαυτό μας απέναντι σε έναν καλό αντίπαλο στην Allianz Arena. Η Μπάγερν είναι πάντα το φαβορί. Ανυπομονούμε να παίξουμε εναντίον των πρωταθλητών και θέλουμε να κερδίσουμε. Το επόμενο παιχνίδι είναι αυτό που μετράει στο ποδόσφαιρο. Τα πήγες καλά, πρέπει να συνεχίσεις».

Allianz Arena: Our home, our fortress 👊🏟️ Our fans often make the difference in getting the result, especially in top games like #FCBB04 - See you tomorrow ❤️🤍 🔗 https://t.co/gbBORv7C6t pic.twitter.com/m3ahvQqThm

«Έχουμε σκοράρει 20 γκολ στα τρία τελευταία παιχνίδια, αλλά είναι δουλειά μου να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Όλα είναι πιθανά σε ένα παιχνίδι όπως με τη Λεβερκούζεν. Θα προετοιμάσουμε την ομάδα να αποδώσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό το Σάββατο», πρόσθεσε.

Ενώ η επίθεση της Μπάγερν έγινε πρωτοσέλιδο τις τελευταίες εβδομάδες, η επιτυχία της στην αρχή της σεζόν στηρίχτηκε επίσης στην αμυντική σταθερότητα, με δύο μόλις γκολ σε τέσσερις αγώνες πρωταθλήματος.

🗣️ 𝗩𝗶𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁 𝗞𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝘆 𝗼𝗻 #FCBB04 💬



“We're looking forward to the game. Obviously it won't be easy. We want to test ourselves against a good opponent at the Allianz Arena. Bayern are always the favourites. We're looking forward to playing against the champions and… pic.twitter.com/iEpAQWEYdt