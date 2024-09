Premier League: Αυξήθηκαν οι συλλήψεις οπαδών στα αγγλικά γήπεδα - Ποιοι είναι οι πιο «άτακτοι» στο Νησί

Αύξηση παρουσίασε η παραβατικότητα στα ποδοσφαιρικά γήπεδα στην Αγγλία τη σεζόν 2023-24, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα το Υπουργείο Εσωτερικών.

Συνολικά 2.584 συλλήψεις που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης σεζόν σε ολόκληρη την Αγγλία και την Ουαλία, γεγονός που αντιπροσωπεύει αύξηση 14% σε σχέση με τον προπέρσινο αριθμό των 2.264 συλλήψεων.

Η αύξηση αποδίδεται στον αριθμό συλλήψεων για κατοχή ναρκωτικών, με 144 περισσότερα περιστατικά.

Επιπλέον, 180 συλλήψεις έγιναν στην Αγγλία και την Ουαλία σε σχέση με το Euro 2024, σε σύγκριση με τον αριθμό για τα τουρνουά του εξωτερικού την προηγούμενη σεζόν.

Εξαιρουμένων των συλλήψεων για κατοχή ναρκωτικών της κατηγορίας Α (344) και των συλλήψεων που έγιναν στην Αγγλία και την Ουαλία σχετικά με τουρνουά του εξωτερικού (281- εκ των οποίων όλες αφορούσαν το Euro 2024 στη Γερμανία), υπήρξαν 1.959 συλλήψεις την περίοδο 2023-2024, αριθμός παρόμοιος με αυτόν της περιόδου 2022-2023 (1.963).





Πριν από την περίοδο 2019-2020, υπήρχε πτωτική τάση στις συλλήψεις που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο- μείωση 26% σε 4 περιόδους, από 1.873 την περίοδο 2014-2015 σε 1.381 την περίοδο 2018-2019 (πριν από το COVID-19).

Μετά τον COVID-19, ο αριθμός των συλλήψεων, αυξήθηκε σε επίπεδα παρόμοια με εκείνα των εποχών 2014 έως 2015 και 2015 έως 2016.

Συνολικά, 417 συλλήψεις που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο έγιναν σε αγώνες της εθνικής ομάδας ή σε σχέση με αυτούς. Από τις 291 συλλήψεις στην Αγγλία και την Ουαλία, οι 281 αφορούσαν το Euro 2024.

Το υπουργείο Εσωτερικών πρόσθεσε ότι 126 συλλήψεις έγιναν στη Γερμανία κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Συνολικά 2.172 αποφάσεις απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα ήταν σε ισχύ, την 1η Αυγούστου, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 21% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αυτό ακολούθησε την έκδοση 825 νέων εντολών απαγόρευσης κατά τη διάρκεια της σεζόν 2023-24. Ο αριθμός αυτός είναι ο υψηλότερος αριθμός μέσα σε μια σεζόν από το 2010 έως το 2011 - όταν είχαν εκδοθεί 960 απαγορευτικές διαταγές.

Το 99,4% των εντολών απαγόρευσης αφορά άνδρες οπαδούς. Περίπου το 68%, δηλαδή 1.480 άτομα στους οποίους επιβλήθηκε απαγόρευση ήταν ηλικίας μεταξύ 18 και 34 ετών ενώ το 3% ήταν ηλικίας 17 ετών και κάτω.

Οι οπαδοί της Γουέστ Χαμ είχαν τον υψηλότερο αριθμό εντολών απαγόρευσης εισόδου στο γήπεδο σε ισχύ με 93 - η πρώτη φορά που ο σύλλογος κατέλαβε την πρώτη θέση - και ακολούθησαν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 89 και η Μίλγουολ με 82.

Η Έβερτον και η Λέστερ συμπλήρωσαν την πρώτη πεντάδα με 72.

Η Γουέστ Χαμ κατέλαβε επίσης την υψηλότερη θέση στις συλλήψεις που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο για τρίτη συνεχή χρονιά, με 103 το 2023-24.

Η Μαντσεστερ Σίτι και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είδαν και οι δύο 88 οπαδούς να συλλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της σεζόν, με την Άρσεναλ και την Τσέλσι να συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα με 85 και 67.

Η Λίντς είχε τη μεγαλύτερη μείωση στις συλλήψεις, κατά 46 σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. Αυτό ακολούθησε τον σύλλογο που είχε τη μεγαλύτερη αύξηση στις συλλήψεις με 25 το 2022-23.

Η Γουέστ Μπρομ είχε τη μεγαλύτερη αύξηση στις συλλήψεις σε σχέση με τη σεζόν 2022-23, καθώς αυξήθηκε από 11 σε 51. Από τις συλλήψεις της Γουέστ Μπρομ, οι 38 ήταν στο Κύπελλο Αγγλίας.

Ο εντός έδρας αγώνας του συλλόγου για το FA Cup με τη Γουλβς είχε επισκιαστεί από μεγάλης κλίμακας επεισόδια.

Είχαν ξεσπάσει συμπλοκές στις κερκίδες, με τους οπαδούς να ξεχύνονται στον αγωνιστικό χώρο κα το παιχνίδ διεκόπη για 38 λεπτά.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε επίσης σημαντική αύξηση των περιστατικών που καταγράφηκαν για παραβάσεις με μηνύματα μίσους στο διαδίκτυο, τα οποία αυξήθηκαν σε 423 από 234 την προηγούμενη σεζόν.

Συνολικά 317 από τα κρούσματα συνδέονταν με την εγχώρια σεζόν των ανδρών και πέντε με το γυναικείο ποδόσφαιρο, ενώ 101 συνδέονταν με διεθνείς αγώνες της Αγγλίας.

Το υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε ότι η αύξηση οφείλεται πιθανότατα στη βελτίωση των αναφορών και όχι στην αύξηση του αριθμού των διαδικτυακών εγκλημάτων μίσους.

