Premier League: Ντέρμπι και στις εξέδρες - Οι WAGs δίνουν άλλο χρώμα στο Σίτι-Άρσεναλ - Δείτε φωτογραφίες

Η Σάρα Αρφαουί είναι το άλλο μισό του πρώην αρχηγού της Γερμανίας και ποδοσφαιριστή της

, Ιλκάι Γκουντογκάν.

Η όμορφη γυναίκα γεννήθηκε το 1995, στην Νίκαια της Γαλλίας, αλλά σε μικρή ηλικία βρέθηκε στην Ιταλία όπου μεγάλωσε, έχει ρίζες από την Αλγερία, ενώ αναφέρεται επίσης ότι η μητέρα της ήταν από την Τυνησία. Η 29χρονη εργάζεται ως μοντέλο και ηθοποιός. Επίσης, είναι ευρέως γνωστή ως παρουσιάστρια τηλεοπτικών εκπομπών στην ιταλική τηλεόραση.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2021 και ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου ένα χρόνο αργότερα στη Δανία, ενώ απέκτησαν το πρώτο τους παιδάκι στις 15 Μαρτίου του 2023.

Η εντυπωσική τηλεπερσόνα, που ήταν και μία από τις σταρ της σειράς ντοκιμαντέρ «Married to the Game», φαίνεται να κάνει κουμάντο στο σπίτι, αλλά και στις αποφάσεις του ποδοσφαιριστή, αφού με λίγο...γκρίνια ο Γκουντογκάν αναγκάζεται να αλλάξει ομάδα.



Αυτό έγινε την περσινή μεταγραφική περίοδο, όταν ο διεθνής αθλητής αποφάσισε να αποχωρήσει από την Μάντσεστερ Σίτι ενώ ο Γκουαρντιόλα τον είχε στα πλάνα της ομάδας, αλλά η πόλη της Αγγλίας δεν ήταν στα πλάνα της Σάρα, η οποία πίεζε να μετακομίσουν στην όμορφη Βαρκελώνη.



Παρόλα αυτά ένα χρόνο αργότερα επέστρεψε στο Μάντσεστερ και τη Σίτι αφού η ομάδα της Βαρκελώνης ήθελε να ξεφορτωθεί το συμβόλαιο των 18 εκατ. ευρώ.

Η Τατιάνα Τρουμπούλ είναι το στήριγμα του γκολκίπερ της

, Νταβίντ Ράγια. Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2021, αλλά μέχρι τον Ιούνιο του 2022 δεν γνώριζε κανείς για την σχέση τους. Μάλιστα, εκείνο το καλοκαίρι οι δυο τους βρέθηκαν στην Σαντορίνη για τις διακοπές τους.

Η Ισπανίδα από τον πρώτο καιρό της σχέσης τους πηγαινοερχόταν στην Αγγλία για χάρη του Ράγια. Πλέον το ζευγάρι μένει μαζί στο Λονδίνο και μοιάζει πολύ ερωτευμένο, με την Τατιάνα να στηρίζει τον σύντροφό της σε κάθε του βήμα.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2023, παρουσία συμπαικτών όπως ο Ρούμπεν Ντίας και ο Κάιλ Γουόκερ και την ίδια χρονιά ήρθε στον κόσμο και το πρώτο τους παιδί.Η Ίνες είναι μοντέλο που έχει υπογράψει συμβόλαιο με το πορτογαλικό πρακτορείο NXT Management αλλά και καλή μαμά.Η φήμη της Σάσα ανέβηκε όταν ο σύντροφός της, Τζακ Γκρίλις, υπέγραψε το 2021 στη Μάντσεστερ Σίτι έναντι 100 εκατομμύρια ευρώ.Είναι μοντέλο και influencer, έχοντας πρωταγωνιστήσει σε μεγάλες διαφημιστικές καμπάνιες για εταιρείες όπως η Boohoo και η Pretty Little Thing.Έχει υπογράψει συμβόλαιο με το πρακτορείο Elite Model Management και έχει δημιουργήσει μια ηχηρή παρουσία στα social media.Οι 305.000 ακόλουθοι στο Instagram την κάνουν ιδιαίτερα ελκυστική για τις εταιρείες. Εάν ψάξει κανείς στο προφίλ της θα βρει πολλά βίντεο με μαθήματα μακιγιάζ.Η Σάσα αυτήν την περίοδο περιμένει το πρώτο τους παιδί μαζί.Ο 'Ερλινγκ Χάαλαντ κράτησε τη σχέση του με την Ιζαμπέλ κρυφή μέχρι το 2022, όταν τους εντόπισαν μαζί στο West End του Λονδίνου. Η όμορφη μελαχρινή είναι και η ίδια ποδοσφαιρίστρια, καθώς έχει παίξει για την Μπύρνε στη Νορβηγία, όπου γνώρισε τον ταλαντούχο επιθετικό.Το ζευγάρι μεγάλωσε μαζί στην ακαδημία του συλλόγου και λέγεται ότι άρχισαν να βγαίνουν κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Ντόρτμουντ (2020-22).Φέτος το καλοκαίρι απόλαυσαν τις καλοκαιρινές διακοπές τους διακοπές στο Κάπρι.Η μελαχρινή Κάθριν ήταν μία από τις σταρ της σειράς ντοκιμαντέρ «Married to the Game»,όπως και η Σάρα Αρφαουί, το οποίο είναι ντοκιμαντέρ για την ζωή των συντρόφων των ποδοσφαιριστών.Η Ιρλανδή καλλονή, που είναι παντρεμένη με τον Ζορζίνιο, έχει και προηγούμενη τηλεοπτική εμπειρία. Έγινε διάσημη όταν εμφανίστηκε ως διαγωνιζόμενη στο The Voice, όπου είχε ως μέντορα τον Όλι Μερς.Η Χάρντινγκ ήταν σε σχέση με τον διάσημο ηθοποιό, Τζουντ Λο, με τον οποίο απέκτησε μια κόρη, την Άντα.Η Σοφία είναι σύντροφος του παίκτη της Άρσεναλ, Κάι Χάβερτς, από τότε που ήταν και οι δύο έφηβοι. Η όμορφη κοπέλα αποφάσισε να ανοίξει λογαριασμό στο Instagram στα τέλη του 2020 και μετρά 390.000 ακολούθους.Τον τελευταίο χρόνο, έχει γίνει φίλη με τη σύντροφο του Μάρτιν Όντεγκααρντ, την Ελέν Σπίλινγκ. Δυστυχώς, όμως ο Όντεγκααρντ είναι εκτός λόγω τραυματισμού, άρα οι δύο φίλες δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι μαζί.Αυτές είναι μερικές από τις παρουσίες που θα τραβήξουν τα βλέμματα στο αυριανό ντέρμπι της Premier League ανάμεσα στην Μάντσεστερ Σίτι και την Άρσεναλ.