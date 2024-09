Ο Φέργκιουσον για τον φόβο της άνοιας: «Είμαι 82, προφανώς και ανησυχώ»

Ο θρυλικός προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, μίλησε στο BBC και αναφέρθηκε στις ανησυχίες του για την άνοια.

Τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης την αποκαλούν μερικές φορές σαν την «κατάρα των παγκοσμίων πρωταθλητών του 1966» αφού αρκετοί από τους 11 βασικούς του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου που κέρδισαν τα «Τρία Λιοντάρια» εναντίον της Δυτικής Γερμανίας, έχουν πεθάνει από άνοια τα τελευταία χρόνια: ο Νόμπι Στάιλς, ο Τζάκι Τάρλτον, ο Μάρτιν Πίτερς, ο Ρέι Γουίλσον και πιο πρόσφατα, τον Οκτώβριο του 2023, Μπόμπι Τσάρλτον, αδερφός του Τζάκι.

Ένας άλλος θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Ντένις Λο, πρώτος σκόρερ στην ιστορία της επιλογής της Σκωτίας, δίνει μάχη με τη νόσο Αλτσχάιμερ σε ηλικία 84 ετών.

Sir Alex Ferguson wants to help families suffering with dementia ❤️



Quizzes and reading are among the things he does to keep his brain active.@BBCBreakfast pic.twitter.com/arRRSlGbYV