Σαλβατόρε Σκιλάτσι: Η Ιταλία αποχαιρετά τον αγαπημένο της Τότο - «Αδέρφια της Ιταλίας για πάντα» έγραψε ο Ρομπέρτο Μπάτζιο

Απέραντη θλίψη σκόρπισε στον κόσμο του ποδοσφαίρου η είδηση του θανάτου του Σαλβατόρε Σκιλάτσι, του Ιταλού πρώην επιθετικού που είχε αναδειχθεί σε ήρωα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1990. Σε ηλικία 59 ετών, ο Σκιλάτσι άφησε την τελευταία του πνοή, δύο χρόνια μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης πως πάσχει από καρκίνο του παχέος εντέρου.

Ο Σκιλάτσι είχε γίνει παγκοσμίως γνωστός στο Μουντιάλ του 1990, όταν οδήγησε την Ιταλία στην κατάκτηση της τρίτης θέσης. Με τις εξαιρετικές του εμφανίσεις και τα έξι γκολ που σημείωσε στη διοργάνωση, ο Σκιλάτσι κέρδισε το «Χρυσό Παπούτσι» ως πρώτος σκόρερ του τουρνουά. Ανάμεσα στα τέρματά του, ξεχώρισαν αυτά στον ημιτελικό εναντίον της Αργεντινής και στον αγώνα κατά της Αγγλίας για την τρίτη θέση.

Η καριέρα του Σκιλάτσι άφησε ανεξίτηλο σημάδι στο ιταλικό ποδόσφαιρο, με σημαντικές στιγμές τόσο με τη φανέλα της Γιουβέντους όσο και της Ίντερ, ενώ η προσφορά του στην εθνική ομάδα της Ιταλίας τον κατέστησε ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της εποχής του. Οι ποδοσφαιρόφιλοι, τόσο στην Ιταλία όσο και παγκοσμίως, θα τον θυμούνται για τις ξεχωριστές του στιγμές και τη μεγάλη του συνεισφορά στο άθλημα.

Ci lascia un'icona del calcio, un uomo entrato nel cuore degli italiani e degli amanti dello sport nel mondo. Salvatore Schillaci, per tutti Totò, il bomber delle notti magiche di Italia '90 con la nostra Nazionale. Grazie per le emozioni che ci hai regalato, per averci fatto… pic.twitter.com/3CWIACgAth