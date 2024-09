Οι σταρ του ποδοσφαίρου απειλούν με απεργία - «Είναι πάρα πολλοί οι αγώνες, δεν έχουμε άλλες επιλογές» λέει ο Ρόδρι της Σίτι

Το ενδεχόμενο μίας απεργίας των ποδοσφαιριστών είναι «κοντινό», εκτίμησε ο Ρόδρι, ενώνοντας τη φωνή του με τους συναδέλφους του που το τελευταίο διάστημα διαμαρτύρονται για τη συνεχή επιβάρυνσή τους, λόγω της συνεχούς αύξησης των αγώνων.



«Οποιον παίκτη και να ρωτήσετε, θα σας το πει. Είναι μία γενική άποψη μεταξύ των ποδοσφαιριστών, δεν είναι απλά η γνώμη του Ρόδρι», δήλωσε ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι, στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου, ενόψει του αυριανού (18/9) εναρκτήριου αγώνα των πρωταθλητών Αγγλίας στο νέο Champions League, με αντίπαλο την Ιντερ.



«Αν αυτό συνεχιστεί, σε κάποια στιγμή δε θα υπάρχουν άλλες επιλογές», επισήμανε ο Ισπανός χαφ, ερωτώμενος για το ενδεχόμενο οι ποδοσφαιριστές να απεργήσουν. «Δεν ξέρω τι θα συμβεί, αλλά σε κάθε περίπτωση, είναι κάτι που μας ανησυχεί, γιατί εμείς είμαστε εκείνοι που υποφέρουν», πρόσθεσε ο Ρόδρι, που πέρυσι αγωνίστηκε σε σχεδόν 60 επίσημα παιχνίδια, με τη Μάντσεστερ Σίτι και την εθνική Ισπανίας.

"You can play 40-50 games at a top level but not 60-70" 🗣️



