Μέσι: Επιστρέφει στη δράση με την Ίντερ Μαϊάμι μετά τον τραυματισμό του

Ο Λιονέλ Μέσι είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση με την Ίντερ Μαϊάμι, μετά την απουσία του λόγω τραυματισμού.

Ο Αργεντινός σταρ, που δεν έχει αγωνιστεί από τον τελικό του Copa America το καλοκαίρι, θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της ομάδας του (15/09) απέναντι στη Φιλαδέλφεια Ουνιόν.

Inter Miami head coach Tata Martino says that Lionel Messi is no longer on a minutes restriction and could make his return to the pitch against the Philadelphia Union on Saturday.



Messi hasn't featured in over 3 months for Inter Miami. pic.twitter.com/2yLjNvG8Xt