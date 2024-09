Bολές Ρονάλντο κατά Τεν Χαγκ: Δεν μπορείς να λες πως η Γιουνάιτεντ δεν είναι σε θέση να πάρει το πρωτάθλημα ή το Champions League

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατακεραύνωσε το αφεντικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Έρικ τεν Χαγκ, για τη στάση του από τότε που ανέλαβε τον σύλλογο.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ- ο οποίος εξέφρασε τις απόψεις του σε μια συνέντευξη με τον Ρίο Φέρντιναντ- είναι ένας από τους θρύλους στο Ολντ Τράφορντ, αφού έχει πετύχει 145 γκολ σε 326 συμμετοχές σε δύο περιόδους της καριέρας του, ενώ κατέκτησε και εννέα τρόπαια με τον σύλλογο.

Ωστόσο, η δεύτερη θητεία του έληξε άδοξα μετά από μια διαφωνία με τον Τεν Χαγκ, με τον Ρονάλντο να καταγγέλλει στη συνέχεια το συμβόλαιό του, πριν επιτεθεί στον Ολλανδό και πει ότι αισθάνεται «προδομένος» από αυτόν.

Και, μιλώντας στο podcast Rio Ferdinand Presents, ο σταρ της Αλ Νασρ επιτέθηκε ξανά στον Τεν Χαγκ και άσκησε έντονη κριτική στη συμπεριφορά του ως αφεντικό της Γιουνάιτεντ.

🚨 Cristiano Ronaldo on Erik ten Hag: “Man United manager… you cannot say that you're not going to fight to win the Premier League or Champions League”.



“You’ve to say like: maybe we’ve not the potential but we're going to try. You have to try!”, told @FiveUk. pic.twitter.com/viGKnXJ6oH